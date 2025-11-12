Планы России и секретное поручение. Зеленский рассказал о докладе Буданова

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о планах России на первую половину следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram .

Также отдельно обсуждались операции военной разведки вместе с другими украинскими силами.

По его словам, Украина отслеживает российские связи в ключевых регионах и ограничивает их.

"Среди тех вещей, о которых мы можем говорить публично, Кирилл доложил об имеющихся данных о российских планах на первое полугодие следующего года, а также о ключевых аспектах геополитической ситуации вокруг Украины", - добавил Зеленский.

Глава государства отметил, что в ходе доклада обсуждалось много непубличных деталей.

Операции ГУР

Напомним, 1 ноября стало известно, что в рамках спецоперации Главного управления разведки в Московской области был выведен из строя нефтепродуктопровод "Кольцевой", который помогал обеспечивать российскую армию.

В разведке обратили внимание, что объект был защищен антидроновой сеткой, его стерегла военизированная охрана, но это россиянам не помогло.

Также недавно стало известно, что бойцы Главного управления разведки провели спецоперацию в Покровске, в результате которой были уничтожены российские солдаты и их позиции.

Украинские разведчики высадились с вертолетов в район активных боевых действий и начали уничтожать врага.

К слову, более детально о военных планах российских оккупантов на осень - можете узнать в материале РБК-Украина.