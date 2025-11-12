ua en ru
Ср, 12 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Планы России и секретное поручение. Зеленский рассказал о докладе Буданова

Киев, Среда 12 ноября 2025 15:30
UA EN RU
Планы России и секретное поручение. Зеленский рассказал о докладе Буданова Фото: президент Украины Владимир Зеленский и начальник ГУР Кирилл Буданов (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о планах России на первую половину следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

Глава государства отметил, что в ходе доклада обсуждалось много непубличных деталей.

"Среди тех вещей, о которых мы можем говорить публично, Кирилл доложил об имеющихся данных о российских планах на первое полугодие следующего года, а также о ключевых аспектах геополитической ситуации вокруг Украины", - добавил Зеленский.

По его словам, Украина отслеживает российские связи в ключевых регионах и ограничивает их.

Также отдельно обсуждались операции военной разведки вместе с другими украинскими силами.

"Поручил провести некоторые мероприятия в интересах Украины", - подчеркнул президент.

Операции ГУР

Напомним, 1 ноября стало известно, что в рамках спецоперации Главного управления разведки в Московской области был выведен из строя нефтепродуктопровод "Кольцевой", который помогал обеспечивать российскую армию.

В разведке обратили внимание, что объект был защищен антидроновой сеткой, его стерегла военизированная охрана, но это россиянам не помогло.

Также недавно стало известно, что бойцы Главного управления разведки провели спецоперацию в Покровске, в результате которой были уничтожены российские солдаты и их позиции.

Украинские разведчики высадились с вертолетов в район активных боевых действий и начали уничтожать врага.

К слову, более детально о военных планах российских оккупантов на осень - можете узнать в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Кирилл Буданов ГУР Война в Украине
Новости
Зеленский введет санкции против Миндича и Цукермана, - источники
Зеленский введет санкции против Миндича и Цукермана, - источники
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа