Плани Росії та секретне доручення. Зеленський розповів про доповідь Буданова

Київ, Середа 12 листопада 2025 15:30
Плани Росії та секретне доручення. Зеленський розповів про доповідь Буданова Фото: президент України Володимир Зеленський та начальник ГУР Кирило Буданов (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов доповів президенту України Володимиру Зеленському про плани Росії на першу половину наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави в Telegram.

Голова держави зазначив, що під час доповіді обговорювали багато непублічних деталей.

"Серед тих речей, про які ми можемо говорити публічно, Кирило доповів про наявні дані щодо російських планів на перше півріччя наступного року, а також про ключові аспекти геополітичної ситуації навколо України", - додав Зеленський.

За його словами, Україна відстежує російські зв'язки в ключових регіонах і обмежує їх.

Також окремо обговорювалися операції військової розвідки разом з іншими українськими силами.

"Доручив провести деякі заходи в інтересах України", - наголосив президент.

Операції ГУР

Нагадаємо, 1 листопада стало відомо, що в рамках спецоперації Головного управління розвідки в Московській області було виведено з ладу нафтопродуктопровід "Кільцевий", який допомагав забезпечувати російську армію.

У розвідці звернули увагу, що об'єкт був захищений антидроновою сіткою, його стерегла воєнізована охорона, але це росіянам не допомогло.

Також нещодавно стало відомо, що бійці Головного управління розвідки провели спецоперацію в Покровську, унаслідок якої було знищено російських солдатів та їхні позиції.

Українські розвідники висадилися з вертольотів у район активних бойових дій і почали знищувати ворога.

До речі, більш детально про військові плани російських окупантів на осінь - можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Володимир Зеленський Кирило Буданов ГУР Війна в Україні
