RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Планы Москвы создать две новые армии столкнутся с проблемами, - британская разведка

Фото: Москва вряд ли сможет создать две полноценные армии (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Планы Москвы создать уже в этом году две новые армии столкнутся с нехваткой новой техники и с проблемами с инфраструктурой. Хотя солдат будет достаточно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, военный министр России Сергей Шойгу объявил 20 марта, что в 2024 году Россия создаст две новые армии. Сообщается, что они будут сформированы из 14 дивизий и 16 бригад. Точный тип, расположение и состав этих подразделений не были указаны, хотя наиболее вероятно сочетание механизированных, бронетанковых, артиллерийских и логистических подразделений.

"Вполне возможно, что эти новые формирования связаны с предыдущими объявлениями о новых подразделениях и запланированным увеличением количества бригад в дивизиях", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, вполне вероятно, что эти подразделения смогут быть достаточно укомплектованы, учитывая успешные усилия России по набору людей.

"Однако, учитывая ограниченность подготовки в России, широкое использование устаревшего оборудования и проблемы с инфраструктурой, вполне вероятно, что эти подразделения столкнутся с аналогичными проблемами с ресурсами", - отмечают в Минобороны Британии.

Планы Путина

Напомним, 20 марта Шойгу заявил, что по приказу Владимира Путина в России сформируют новые подразделения - днепровскую речную флотилию, армейский корпус, мотострелковую дивизию и бригаду речных катеров флотилии.

Также Шойгу сообщил, что до конца 2024 года в России появятся две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад.

По данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабной войны потеряла на фронте уже более  437 тысяч солдат. Только за последние сутки наши защитники ликвидировали 640 россиян и уничтожили десятки единиц техники врага.

Ранее британская разведка заявила, что среднесуточные потери России в феврале были самыми большими с начала полномасштабной войны.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВойна России против Украины