Планы Москвы создать две новые армии столкнутся с проблемами, - британская разведка

Как отмечается в сводке, военный министр России Сергей Шойгу объявил 20 марта, что в 2024 году Россия создаст две новые армии. Сообщается, что они будут сформированы из 14 дивизий и 16 бригад. Точный тип, расположение и состав этих подразделений не были указаны, хотя наиболее вероятно сочетание механизированных, бронетанковых, артиллерийских и логистических подразделений.

"Вполне возможно, что эти новые формирования связаны с предыдущими объявлениями о новых подразделениях и запланированным увеличением количества бригад в дивизиях", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, вполне вероятно, что эти подразделения смогут быть достаточно укомплектованы, учитывая успешные усилия России по набору людей.

"Однако, учитывая ограниченность подготовки в России, широкое использование устаревшего оборудования и проблемы с инфраструктурой, вполне вероятно, что эти подразделения столкнутся с аналогичными проблемами с ресурсами", - отмечают в Минобороны Британии.

Планы Путина

Напомним, 20 марта Шойгу заявил, что по приказу Владимира Путина в России сформируют новые подразделения - днепровскую речную флотилию, армейский корпус, мотострелковую дивизию и бригаду речных катеров флотилии.

Также Шойгу сообщил, что до конца 2024 года в России появятся две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад.

По данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабной войны потеряла на фронте уже более 437 тысяч солдат. Только за последние сутки наши защитники ликвидировали 640 россиян и уничтожили десятки единиц техники врага.

Ранее британская разведка заявила, что среднесуточные потери России в феврале были самыми большими с начала полномасштабной войны.