Более 600 оккупантов и 47 цистерн. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро понедельника 25 марта, составляют 640 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 437 390 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 47 цистерн и 29 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Страткома ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.03.24 ориентировочно составили: личного состава - около 437 390 (+640) человек ликвидировано;

танков - 6887 (+11) ед.;

боевых бронированных машин - 13 183 (+25) ед.;

артиллерийских систем - 10 877 (+22) ед.;

РСЗО - 1018 ед.;

средства ПВО - 726 (+3) ед.;

самолетов - 347 ед.;

вертолетов - 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 8539 (+29) ед.;

крылатые ракеты - 2010 (+18) ед.;

корабли/катера - 26 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 14 454 (+47) ед.;

специальная техника - 1785 (+7) ед Ситуация на фронте По данным института изучения войны (ISW), российские войска пытаются наступать сразу по нескольким направлениям В Украине на фронте в течение суток произошло 60 боевых столкновений. Ракетные войска поразили 3 артиллерийских средства противника.