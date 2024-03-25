Более 600 оккупантов и 47 цистерн. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Фото: Генштаб обновил потери РФ в Украине (GettyImages)
Потери России в войне в Украине на утро понедельника 25 марта, составляют 640 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 437 390 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 47 цистерн и 29 беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Страткома ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 437 390 (+640) человек ликвидировано;
- танков - 6887 (+11) ед.;
- боевых бронированных машин - 13 183 (+25) ед.;
- артиллерийских систем - 10 877 (+22) ед.;
- РСЗО - 1018 ед.;
- средства ПВО - 726 (+3) ед.;
- самолетов - 347 ед.;
- вертолетов - 325 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8539 (+29) ед.;
- крылатые ракеты - 2010 (+18) ед.;
- корабли/катера - 26 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 14 454 (+47) ед.;
- специальная техника - 1785 (+7) ед
Ситуация на фронте
По данным института изучения войны (ISW), российские войска пытаются наступать сразу по нескольким направлениям
В Украине на фронте в течение суток произошло 60 боевых столкновений. Ракетные войска поразили 3 артиллерийских средства противника.
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