Плани Москви створити дві нові армії зіткнутися з проблемами, - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, військовий міністр Росії Сергій Шойгу оголосив 20 березня, що у 2024 році Росія створить дві нові армії. Повідомляється, що вони будуть сформовані з 14 дивізій та 16 бригад. Точний тип, розташування і склад цих підрозділів були зазначені, хоча найімовірніше поєднання механізованих, бронетанкових, артилерійських і логістичних підрозділів.

"Цілком можливо, що ці нові формування пов'язані з попередніми оголошеннями про нові підрозділи та заплановане збільшення кількості бригад у дивізіях", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, цілком імовірно, що ці підрозділи можуть бути достатньо укомплектовані, враховуючи успішні зусилля Росії щодо набору людей.

"Однак, враховуючи обмеженість підготовки в Росії, широке використання застарілого обладнання та проблеми з інфраструктурою, цілком імовірно, що ці підрозділи зіткнуться з аналогічними проблемами з ресурсами", - зазначають у Міноборони Британії.

Плани Путіна

Нагадаємо, 20 березня Шойгу заявив, що за наказом Володимира Путіна в Росії сформують нові підрозділи = дніпровську річкову флотилію, армійський корпус, мотострілецьку дивізію та бригаду річкових катерів флотилії.

Також Шойгу повідомив, що до кінця 2024 року в Росії з'являться дві загальновійськові армії та 30 з'єднань, у тому числі 14 дивізій та 16 бригад.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабної війни втратила на фронті вже понад 437 тисяч солдатів. Лише за останню добу наші захисники ліквідували 640 росіян та знищили десятки одиниць техніки ворога.

Раніше британська розвідка заявила, що середньодобові втрати Росії у лютому були найбільшими від початку повномасштабної війни.