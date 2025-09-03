Планы есть: министр обороны Британии подтвердил готовность отправить войска в Украину

Министр обороны Британии Джон Гили подтвердил планы отправить в Украину войска после того, как война завершится. Но говорить о подробностях он отказался, объяснив это соображениями безопасности.
Об этом Гили заявил во время пресс-конференции в Киеве в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина.
Гили подтвердил заявление премьер-министра Британии Кира Стармера о том, что Британия готова к отправке военных. По его словам, это произойдет, когда война в Украине прекратится.
При этом Гили отказался раскрывать подробности, поскольку, по его словам, это только сделает российского диктатора Владимира Путина "более осведомленным".
"Все страны, которые принимали участие в обсуждениях, на которых я председательствовал сегодня вместе с вашим министром обороны Денисом Шмыгалем, решительно настроены не раскрывать деталей наших планов, поскольку это только сделало бы Путина более осведомленным", - сказал он.
Гили заверил, что планы и обязательства существуют. Они касаются отправки в Украину самолетов, кораблей или наземных войск.
"Позвольте заверить вас, что эти планы и обязательства по отправке самолетов, кораблей или войск являются значительными и реальными. Мы верим, что мир возможен, и мы должны быть готовы, когда этот мир наступит", - резюмировал министр.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обещал, что уже на этой неделе Украина вместе с партнерами подготовит письменные гарантии безопасности. Базовая платформа уже есть - на днях Зеленский озвучил три ключевых блока гарантий безопасности для Украины. Речь идет о сохранении армии, сотрудничестве со странами НАТО и санкциях против России.
В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что обсуждение гарантий безопасности для Украины проходят "очень хорошо".
По ее словам, после любого мирного соглашения Украине понадобится от Европы довольно значительное количество солдат, которые помогут предотвратить повторную агрессию. Она также подчеркнула, что страны-партнеры Украины составили четкую дорожную карту по вопросу предоставления гарантий безопасности.