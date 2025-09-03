Планы есть: министр обороны Британии подтвердил готовность отправить войска в Украину

Гили подтвердил заявление премьер-министра Британии Кира Стармера о том, что Британия готова к отправке военных. По его словам, это произойдет, когда война в Украине прекратится.

При этом Гили отказался раскрывать подробности, поскольку, по его словам, это только сделает российского диктатора Владимира Путина "более осведомленным".

"Все страны, которые принимали участие в обсуждениях, на которых я председательствовал сегодня вместе с вашим министром обороны Денисом Шмыгалем, решительно настроены не раскрывать деталей наших планов, поскольку это только сделало бы Путина более осведомленным", - сказал он.

Гили заверил, что планы и обязательства существуют. Они касаются отправки в Украину самолетов, кораблей или наземных войск.

"Позвольте заверить вас, что эти планы и обязательства по отправке самолетов, кораблей или войск являются значительными и реальными. Мы верим, что мир возможен, и мы должны быть готовы, когда этот мир наступит", - резюмировал министр.