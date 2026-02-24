План войны для Украины: Федоров назвал три ключевых пункта

Украина разработала план ведения войны против России из трех пунктов, ключевыми аспектами которого являются закрытое небо, экономическое давление на РФ и стабилизация фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Михаила Федорова.

"Россия продолжает воевать, потому что верит, что может сломать нас силой и ресурсом. Поэтому для команды Министерства обороны Президент поставил четкую задачу - параллельно с дипломатией усиливать оборону так, чтобы заставить врага к миру", - заявил Федоров.

План войны - это три конкретные цели.

Закрыть небо

Защитить гражданских и инфраструктуру - топ-приоритет. Главная цель - идентифицировать 100% воздушных угроз в реальном времени и перехватывать не менее 95% ракет и дронов.

"Уже запущено создание многоуровневой системы "малой" ПВО и масштабирование перехватчиков. Начались важные организационные изменения. Это первые шаги к системному противодействию "Шахедам" и стабильной защите наших городов. Когда небо закрыто - страна функционирует", - отметил Федоров.

Остановить врага на земле, в море и киберпространстве

"Фронт держится благодаря безапелляционному подвигу украинских воинов. Враг платит за каждый километр украинской земли. В Донецкой области - 156 солдат на один квадратный километр. Наш ориентир - более 200 убитых оккупантов за каждый квадратный километр", - подчеркнул министр обороны.

По его словам, это уровень потерь, при котором продвижение становится невозможным, уже есть конкретный перечень решений и проектов: от улучшения системы закупок и окончания корпусной реформы до трансформации системы подготовки и управления на основе данных.

Лишить РФ экономического ресурса воевать

"Война продолжается, потому что у РФ есть деньги. Источник - нефть. Россия продает ее по всему миру через так называемый теневой флот. Именно из этого бюджета финансируется война. Если перекрыть этот канал - ресурс на войну резко сократится", - добавил Федоров.

Он также подчеркнул, что для этого нужно: усиление санкций, координация с партнерами, стратегия противодействия теневому флоту, совместные действия с партнерами в море, чтобы дефицит бюджета России стал крупнейшим в истории.

Министр обороны Украины также подчеркнул, что для реализации этого плана уже есть ряд конкретных действий: