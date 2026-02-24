План войны для Украины: Федоров назвал три ключевых пункта
Украина разработала план ведения войны против России из трех пунктов, ключевыми аспектами которого являются закрытое небо, экономическое давление на РФ и стабилизация фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Михаила Федорова.
"Россия продолжает воевать, потому что верит, что может сломать нас силой и ресурсом. Поэтому для команды Министерства обороны Президент поставил четкую задачу - параллельно с дипломатией усиливать оборону так, чтобы заставить врага к миру", - заявил Федоров.
План войны - это три конкретные цели.
Закрыть небо
Защитить гражданских и инфраструктуру - топ-приоритет. Главная цель - идентифицировать 100% воздушных угроз в реальном времени и перехватывать не менее 95% ракет и дронов.
"Уже запущено создание многоуровневой системы "малой" ПВО и масштабирование перехватчиков. Начались важные организационные изменения. Это первые шаги к системному противодействию "Шахедам" и стабильной защите наших городов. Когда небо закрыто - страна функционирует", - отметил Федоров.
Остановить врага на земле, в море и киберпространстве
"Фронт держится благодаря безапелляционному подвигу украинских воинов. Враг платит за каждый километр украинской земли. В Донецкой области - 156 солдат на один квадратный километр. Наш ориентир - более 200 убитых оккупантов за каждый квадратный километр", - подчеркнул министр обороны.
По его словам, это уровень потерь, при котором продвижение становится невозможным, уже есть конкретный перечень решений и проектов: от улучшения системы закупок и окончания корпусной реформы до трансформации системы подготовки и управления на основе данных.
Лишить РФ экономического ресурса воевать
"Война продолжается, потому что у РФ есть деньги. Источник - нефть. Россия продает ее по всему миру через так называемый теневой флот. Именно из этого бюджета финансируется война. Если перекрыть этот канал - ресурс на войну резко сократится", - добавил Федоров.
Он также подчеркнул, что для этого нужно: усиление санкций, координация с партнерами, стратегия противодействия теневому флоту, совместные действия с партнерами в море, чтобы дефицит бюджета России стал крупнейшим в истории.
Министр обороны Украины также подчеркнул, что для реализации этого плана уже есть ряд конкретных действий:
- Партнерства. Сотрудничество для достижения рекордного объема международной помощи уже в этом году - для закупки дронов, стабильных выплат военным и усиления ПВО и других потребностей систем обороны.
- Технологическое преимущество. Важно быть как минимум на 10 шагов впереди врага в каждом технологическом цикле, и сохранять лидерство в войне инноваций.
- Математика войны. Благодаря системе еБалов через DELTA ВСУ получают качественные данные с поля боя.
Напомним, ранее Федоров отметил, что во время последнего заседания "Рамштайн" партнеры подтвердили выделение 38 млрд долларов на военную помощь Украине. Средства пойдут на дроны, ПВО и ракеты к Patriot.