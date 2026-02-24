План війни для України: Федоров назвав три ключових пункти
Україна розробила план ведення війни проти Росії з трьох пунктів, ключовими аспектами якого є закрите небо, економічний тиск на РФ та стабілізація фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Михайла Федорова.
Читайте також: Мобілізацію в Україні чекають зміни: Федоров зробив заяву
"Росія продовжує воювати, бо вірить, що може зламати нас силою та ресурсом. Тому для команди Міністерства оборони Президент поставив чітке завдання – паралельно з дипломатією посилювати оборону так, щоб змусити ворога до миру", - заявив Федоров.
План війни - це три конкретні цілі.
Закрити небо
Захистити цивільних та інфраструктуру – топ-пріоритет. Головна мета – ідентифікувати 100% повітряних загроз у реальному часі та перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів.
"Уже запущено створення багаторівневої системи "малої" ППО та масштабування перехоплювачів. Почалися важливі організаційні зміни. Це перші кроки до системної протидії "Шахедам" і стабільного захисту наших міст. Коли небо закрите – країна функціонує", - зазначив Федоров.
Зупинити ворога на землі, у морі та кіберпросторі
"Фронт тримається завдяки безапеляційному подвигу українських воїнів. Ворог платить за кожен кілометр української землі. На Донеччині – 156 солдатів на один квадратний кілометр. Наш орієнтир – понад 200 вбитих окупантів за кожен квадратний кілометр", - підкреслив міністр оборони.
За його словами, це рівень втрат, за якого просування стає неможливим, вже є конкретний перелік рішень і проектів: від покращення системи закупівель та закінчення корпусної реформи до трансформації системи підготовки й управління на основі даних.
Позбавити РФ економічного ресурсу воювати
"Війна триває, бо в РФ є гроші. Джерело – нафта. Росія продає її по всьому світу через так званий тіньовий флот. Саме із цього бюджету фінансується війна. Якщо перекрити цей канал – ресурс на війну різко скоротиться", - додав Федоров.
Він також підкреслив, що для цього потрібно: посилення санкцій, координація з партнерами, стратегія протидії тіньовому флоту, спільні дії з партнерами в морі, щоб дефіцит бюджету Росії став найбільшим в історії.
Міністр оборони України також підкреслив, що для реалізації цього плану вже є ряд конкретних дій:
- Партнерства. Співпраця для досягнення рекордного обсягу міжнародної допомоги вже цього року – для закупівлі дронів, стабільних виплат військовим і посилення ППО та інших потреб систем оборони.
- Технологічна перевага. Важливо бути щонайменше на 10 кроків попереду ворога в кожному технологічному циклі, та зберігати лідерство у війні інновацій.
- Математика війни. Завдяки системі єБалів через DELTA ЗСУ отримують якісні дані з поля бою.
Нагадаємо, раніше Федоров зазначив, що під час останнього засідання "Рамштайну" партнери підтвердили виділення 38 млрд доларів на військову допомогу Україні. Кошти підуть на дрони, ППО та ракети до Patriot.