США попередили 14 країн про спроби продати їм викрадене українське зерно, - NYT

Адміністрація президента США Джо Байдена направила листи владам щонайменше 14 країн світу. Попередила їх про те, що Росія намагається продати їм викрадене з України зерно.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Серед країн, які отримали попередження США:

10 країн Африки;

Пакистан;

Туреччина;

Бангладеш;

Шрі-Ланка.

Згідно з даними США, йдеться про 500 тисяч тонн української пшениці, вартість якої оцінюється в 100 млн доларів. Зерно було вивезено наземним шляхом з України до тимчасово окупованого Криму, після чого його завантажили на судна.

Також зазнається, що з Керчі до Середземного моря курсують щонайменше три судна, які займаються експортом викраденого зерна, це:

"Матрос Кішка";

"Матрос Позинич";

"Михайло Ненашев".

Видання додає, що багато країн імовірно проігнорують погрози від США, оскільки, наприклад, в Африці є країни, які історично віддають перевагу співпраці з Росією, а також є й ті, які побоюються голоду.