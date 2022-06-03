Путін дав гарантії щодо вивезення зерна. І обіцяє не атакувати Україну з моря

Російська Федерація готова дати гарантії безпеки для вивезення українського зерна по Чорному морю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Росії Володимира Путіна в програмі "Москва. Кремль. Путина".

"Можна вивозити (зерно, - ред.) через порти, які знаходяться під контролем України: Одеса і прилеглі порти. Не ми ж замінували підходи до портів. Ми гарантуємо мирний прохід без всяких проблем. Ми не будемо користуватися ситуацією розмінування, щоб робити атаки з моря", - заявив він.