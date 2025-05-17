План Путина потерпел поражение: Сибига подвел итоги переговоров в Стамбуле

В ходе переговоров между делегациями Украины и РФ в Турции удалось нивелировать попытки Кремля представить встречу как якобы продолжение стамбульских переговоров трехлетней давности. Такой план Москвы потерпел фиаско.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook- страницу министра иностранных дел Андрея Сибиги.

Украинский чиновник в своей заметке в соцсети озвучил собственную оценку и очертил итоги встречи сторон в Стамбуле 16 мая.

По словам Сибиги, если "отодвинуть в сторону все российские глупости, псевдоисторические заявления, провокации и прочее", то вот какие результаты "в сухом остатке":

Удалось договориться о возвращении тысячи украинцев в рамках обмена с российской стороной в формате "1000 на 1000".

Глава МИД подчеркнул, что "уже даже только ради этого все это имело смысл".

Относительно прекращения огня, на которое не соглашается Москва: делегация от РФ, представленная в текущем составе - не имела достаточных полномочий.

"И это плохо, что (российский диктатор Владимир) Путин прислал людей такого низкого уровня. Но мы продолжим настаивать на безусловном и длительном, полном прекращении огня. Это основа для успеха любых дальнейших решений и шагов", - рассказал Сибига.

Продолжение давления на РФ и работа над подготовкой встречи Зеленского с Путиным.

"Ну и в этом контексте - встреча лидеров, продолжим работать, давить, ведь в России решение принимает только Путин. Ему следует перестать избегать нашего президента Владимира Зеленского и найти смелость на прямую встречу", - высказался глава МИД.

Подтверждение шагов к миру со стороны Украины, а не РФ.

По словам Сибиги, в переговорный день 16 мая украинская сторона "доказала, что стремится к миру и серьезно относится к работе над его восстановлением".

"Для того, чтобы Россия тоже начала делать реальные шаги к миру, нужно продолжать и увеличивать давление. Сила этого давления обратно пропорциональна готовности россиян к конструктиву", - сказал министр.

Результаты встречи в Стамбуле как свидетельство необходимости усиления санкций.

Как подчеркнул глава МИД, украинская сторона будет и в дальнейшем "убеждать наших партнеров в этом".

"Встреча в Стамбуле не может и не будет служить оправданием не усиливать давление на Россию. Наоборот, она является свидетельством, почему оно нужно", - рассказал Сибига.

Крах плана Путина по "реанимации" сценария переговоров 2022 года в Турции.

Глава МИД акцентировал, что план российского диктатора "представить встречу в Стамбуле как продолжение марта 2022 года потерпел поражение".

"Потому что это уже совершенно новая динамика, новая точка отсчета. Сейчас другие условия и реалии. И ключевым является фактор США и мирных усилий президента (США) Дональда Трампа", - сказал Сибига.

Резюме - ключевые вопросы

Резюмируя, глава МИД отметил, что Украина продолжит "держаться своей линии и достигать своих результатов".

"Возвращать людей, добиваться тишины, безопасности и мира. Это ключевой приоритет. И усиление Украины и нашей обороноспособности продолжается и будет продолжаться. Это главное",- рассказал украинский министр.

Он также добавил, что все партнеры Украины "прямо сказали" о том, что президент Зеленский "за эти недели сделал очень правильные, продуманные шаги ради достижения интересов Украины".

Глава МИД Украины Андрей Сибига оценил результаты переговоров в Стамбуле 16 мая (фото: facebook.com/andrij.sybiha)