Пять пунктов: СМИ раскрыли "требования" России на переговорах с Украиной в Стамбуле
Глава делегации от Москвы помощник российского диктатора Владимир Мединский назвал на переговорах в Стамбуле с представителями Украины ряд максималистских требований со стороны Кремля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.
По данным западного издания, глава российской делегации за столом переговоров с представителями Украины в Турции озвучил пять требований, которые касаются:
- "нейтралитета" Украины,
- отказ он репараций,
- прав русскоязычных,
- "признания" оккупации украинских территорий,
- и отвод ВСУ из ряда областей для немедленного прекращения огня.
Подробнее по каждому из пунктов:
- "Нейтральная" Украина: на территории страны якобы не должно быть никаких иностранных войск или оружия массового поражения, подобно "модели нейтралитета Австрии".
- Без репараций: обе стороны якобы должны отказаться от любых претензий по возмещению ущерба из-за войны.
- Права русскоязычных: Украина должна принять европейские стандарты в отношении прав меньшинств и положить конец "националистической пропаганде".
- "Признание" территорий: Украина якобы не должна отрицать "конституционные" претензии РФ на пять украинских областей (Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую и Крым), а также Кремль стремится к международному "признанию" на оккупированные территории.
- Условие для немедленного прекращения огня: Силы обороны Украины якобы должны выйти из всех 5 регионов Украины, на которые претендует Россия.
Встреча представителей Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая (фото: x.com/clashreport)
Переговоры в Стамбуле и данные о нереалистичных требованиях РФ
Напомним, 16 мая в Стамбуле (Турция) состоялись переговоры украинской и российской делегаций. По данным СМИ, встреча делегации от Киева и Москвы длилась чуть больше часа. Стороны не добились существенного прогресса в контексте достижения мира, но договорились обменяться пленными в формате "1000 на 1000".
По данным The Economist, делегация от РФ во время переговоров в Стамбуле угрожала захватить еще две области Украины - Харьковскую и Сумскую, а также продолжать войну "вечно".
В министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что во время переговоров российская делегация выдвинула ряд недопустимых требований, которые не отвечают интересам Украины. Однако, отметили в МИД, представители Киева держались своей позиции, вели свою линию и возвращали обсуждение к тем пунктам, которые важны для нее.
Заметим, в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина аналитик Михаил Самусь рассказал, что переговоры Украины и России показали базовый сценарий Кремля - то есть введение летней военной кампании против Украины.
О том, почему переговоры в Стамбуле не приблизили конец войны, - можно прочитать в отдельном материале РБК-Украина.
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