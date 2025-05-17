Пять пунктов: СМИ раскрыли "требования" России на переговорах с Украиной в Стамбуле

Глава делегации от Москвы помощник российского диктатора Владимир Мединский назвал на переговорах в Стамбуле с представителями Украины ряд максималистских требований со стороны Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report .

По данным западного издания, глава российской делегации за столом переговоров с представителями Украины в Турции озвучил пять требований , которые касаются:

Переговоры в Стамбуле и данные о нереалистичных требованиях РФ

Напомним, 16 мая в Стамбуле (Турция) состоялись переговоры украинской и российской делегаций. По данным СМИ, встреча делегации от Киева и Москвы длилась чуть больше часа. Стороны не добились существенного прогресса в контексте достижения мира, но договорились обменяться пленными в формате "1000 на 1000".

По данным The Economist, делегация от РФ во время переговоров в Стамбуле угрожала захватить еще две области Украины - Харьковскую и Сумскую, а также продолжать войну "вечно".

В министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что во время переговоров российская делегация выдвинула ряд недопустимых требований, которые не отвечают интересам Украины. Однако, отметили в МИД, представители Киева держались своей позиции, вели свою линию и возвращали обсуждение к тем пунктам, которые важны для нее.

Заметим, в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина аналитик Михаил Самусь рассказал, что переговоры Украины и России показали базовый сценарий Кремля - то есть введение летней военной кампании против Украины.

О том, почему переговоры в Стамбуле не приблизили конец войны, - можно прочитать в отдельном материале РБК-Украина.

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