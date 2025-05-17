План Путіна зазнав поразки: Сибіга підбив підсумки переговорів у Стамбулі

У ході переговорів між делегаціями України та РФ у Туреччині вдалося нівелювати спроби Кремля представити зустріч як начебто продовження стамбульських перемовин трирічної давнини. Такий план Москви зазнав фіаско.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook -сторінку міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Український чиновник у своєму дописі в соцмережі озвучив власну оцінку та окреслив підсумки зустрічі сторін у Стамбулі 16 травня.

За словами Сибіги, якщо "відсунути вбік всі російські нісенітниці, псевдоісторичні заяви, провокації та інше", то ось які результати "у сухому залишку":

Вдалося домовитися про повернення тисячі українців у рамках обміну з російською стороною у форматі "1000 на 1000".

Глава МЗС наголосив, що "вже навіть лише заради цього все це мало сенс".

Щодо припинення вогню, на яке не погоджується Москва: делегація від РФ, представлена у поточному складі - не мала достатніх повноважень.

"І це погано, що (російський диктатор Володимир) Путін прислав людей такого низького рівня. Але ми продовжимо наполягати на безумовному та тривалому, повному припиненні вогню. Це основа для успіху будь-яких подальших рішень та кроків", - розповів Сибіга.

Продовження тиску на РФ і робота над підготовкою зустрічі Зеленського з Путіним.

"Ну і в цьому контексті - зустріч лідерів, продовжимо працювати, тиснути, адже в Росії рішення ухвалює лише Путін. Йому слід перестати уникати нашого президента Володимира Зеленського і знайти сміливість на пряму зустріч", - висловився глава МЗС.

Підтвердження кроків до миру з боку України, а не РФ.

За словами Сибіги, у переговорний день 16 травня українська сторона "довела, що прагне миру та серйозно ставиться до роботи над його відновленням".

"Для того, щоб Росія теж почала роботи реальні кроки до миру, потрібно продовжувати та збільшувати тиск. Сила цього тиску обернено пропорційна готовності росіян до конструктиву", - сказав міністр.

Результати зустрічі в Стамбулі як свідчення потреби посилення санкцій.

Як наголосив глава МЗС, українська сторона буде і надалі "переконувати наших партнерів у цьому".

"Зустріч у Стамбулі не може та не буде слугувати виправданням не посилювати тиск на Росію. Навпаки, вона є свідченням, чому він потрібен", - розповів Сибіга.

Крах плану Путіна по "реанімації" сценарію переговорів 2022 року в Туреччині.

Глава МЗС акцентував, що план російського диктатора "представити зустріч у Стамбулі як продовження березня 2022 року зазнав поразки".

"Бо це вже абсолютно нова динаміка, нова точка відліку. Зараз інші умови та реалії. І ключовим є фактор США та мирних зусиль президента (США) Дональда Трампа", - сказав Сибіга.

Резюме - ключові питання

Резюмуючи, глава МЗС зазначив, що Україна продовжить "триматися своєї лінії та досягати своїх результатів".

"Повертати людей, добиватися тиші, безпеки та миру. Це ключовий пріоритет. І посилення України та нашої обороноздатності триває та триватиме. Це головне", - розповів український міністр.

Він також додав, що всі партнери України "прямо сказали" про те, що президент Зеленський "за ці тижні зробив дуже правильні, продумані кроки заради досягнення інтересів України".

Глава МЗС України Андрій Сибіга оцінив результати переговорів у Стамбулі 16 травня (фото: facebook.com/andrij.sybiha)