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План усиления Украины и переброска солдат КНДР в Курскую область: новости за 24 октября

Украина, Пятница 25 октября 2024 06:30
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План усиления Украины и переброска солдат КНДР в Курскую область: новости за 24 октября Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Украина работает над внутренним планом усиления. Тем временем первые северокорейские солдаты прибыли в Курскую область.

Более детально о том, что произошло в четверг, 24 октября, - в материале РБК-Украина.

Зеленский подтвердил разработку внутреннего плана усиления Украины: что в нем будет

Украина занимается разработкой внутреннего плана усиления. Он станет в один ряд с планом победы, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, такая инициатива касается: фронта, ОПК, экономики и финансов, информационной сферы, обеспечения справедливости, региональной работы и других стратегических отраслей.

КНДР уже перебросила в Россию 12 тысяч солдат, часть уже в Курской области, - ГУР

Северная Корея перебросила в Россию уже около 12 тысяч военных. Часть из них уже находится в зоне боевых действий в Курской области, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

По информации разведки, среди этих 12 тысяч - три северокорейских генерала.

РФ ударила по Староконстантинову: есть пострадавшие, повреждены многоэтажка и отель

Российские войска атаковали Староконстантинов Хмельницкой области 24 октября. Есть пострадавшие и повреждения, произошел пожар.

По словам городского головы Николая Мельничука, в настоящее время известно о четырех пострадавших, двое из которых находятся в больнице.

Оккупанты убили четырех пленных бойцов Нацгвардии возле Селидово

Российские войска убили четырех военнослужащих Нацгвардии в районе Селидово. Перед этим бойцы НГУ были взяты в плен.

В Офисе генпрокурора отметили, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Украинцев предупредили о подготовке митингов-провокаций во многих городах

Главное управление разведки Минобороны Украины предупредило о подготовке к проведению митингов-провокаций. Они могут пройти во многих городах Украины.

Как отмечает разведка, сейчас анонимные аккаунты в мессенджере Telegram ищут людей, согласных за деньги выйти на "митинги".

Путин впервые сделал заявление о войсках КНДР в России

Госдума ратифицировала договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" с Северной Кореей, рассказал российский диктатор Владимир Путин.

По его словам, документ предусматривает "оказание взаимной помощи в случае агрессии" против одного из участников.

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