План пополнения оккупационных войск в России "забуксовал": ГУР объяснило причины

В российских регионах срыв набора контрактников. Самые бедные области не могут выполнить план Кремля из-за больших потерь и мизерных выплат.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.
Как объясняет разведка, проблемы с набором контрактников в кремлевские вооруженные силы наблюдаются прежде всего в беднейших регионах РФ, в частности в республике Саха (Якутия).
Согласно внутренним документам минобороны РФ, низкие показатели отбора обусловлены недостаточными региональными выплатами и нежеланием местных властей содействовать рекрутинговой кампании.
Средний недобор в отборочных пунктах региона составляет около 40% от установленных Москвой норм.
Дополнительным фактором провала являются значительные потери среди местного населения, в частности представителей отдельных этносов - якутов, эвенков и эвенов, которые не желают погибать за интересы Москвы.
Отмечается, что аналогичная динамика наблюдается и в других дальневосточных регионах России.
Заметим, что Россия активно вербует иностранцев. В частности уже известно о 270 погибших или пропавших наемниках из Казахстана, которых отправили на войну под флагом России.
На днях проект "Хочу жить" обнародовал список казахстанцев, погибших в войне на стороне России.
Стоит добавить, что с начала полномасштабной войны появлялась информация о том, что на территории Казахстана зарегистрировали попытки вербовки местных жителей на территорию Российской Федерации для участия в войне против Украины.
Однако россияне часто практикуют практику вербовки иностранцев. Ранее мы сообщали, что на Запорожском направлении бойцы Легиона "Свобода России" взяли в плен нигерийца, который воевал на стороне РФ.