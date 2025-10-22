План поповнення окупаційних військ у Росії "забуксував": ГУР пояснило причини

Зауважимо, що Росія активно вербує іноземців. Зокрема вже відомо про 270 загиблих або зниклих найманців з Казахстану, яких відправили на війну під прапором Росії.

Днями проект "Хочу жить" оприлюднив список казахстанців, які загинули у війні на боці Росії.

Варто додати, що від початку повномасштабної війни з'являлась інформація щодо того, що на території Казахстану зареєстрували спроби вербування місцевих жителів на територію Російської Федерації для участі у війні проти України.

Проте росіяни часто практикують практику вербування іноземців. Раніше ми повідомляли, що на Запорізькому напрямку бійці Легіону "Свобода Росії" взяли в полон нігерійця, який воював на боці РФ.