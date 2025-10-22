UA

План поповнення окупаційних військ у Росії "забуксував": ГУР пояснило причини

Фото: план поповнення окупаційних військ у Росії забуксував (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У російських регіонах зрив набору контрактників. Найбідніші області не можуть виконати план Кремля через великі втрати та мізерні виплати.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на ГУР.

Як пояснює розвідка, проблеми з набором контрактників до кремлівських збройних сил спостерігаються передусім у найбідніших регіонах РФ, зокрема в республіці Саха (Якутія).

Згідно з внутрішніми документами міноборони РФ, низькі показники відбору зумовлені недостатніми регіональними виплатами та небажанням місцевої влади сприяти рекрутинговій кампанії.

Середній недобір у відбірних пунктах регіону становить близько 40% від установлених Москвою норм.

Додатковим чинником провалу є значні втрати серед місцевого населення, зокрема представників окремих етносів - якутів, евенків та евенів, які не бажають гинути за інтереси Москви.

Зазначається, що аналогічна динаміка спостерігається і в інших далекосхідних регіонах Росії.

Зауважимо, що Росія активно вербує іноземців. Зокрема вже відомо про 270 загиблих або зниклих найманців з Казахстану, яких відправили на війну під прапором Росії.

Днями проект "Хочу жить" оприлюднив список казахстанців, які загинули у війні на боці Росії.

Варто додати, що від початку повномасштабної війни з'являлась інформація щодо того, що на території Казахстану зареєстрували спроби вербування місцевих жителів на територію Російської Федерації для участі у війні проти України.

Проте росіяни часто практикують практику вербування іноземців. Раніше ми повідомляли, що на Запорізькому напрямку бійці Легіону "Свобода Росії" взяли в полон нігерійця, який воював на боці РФ.

