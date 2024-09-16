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План победы Украины готов более чем на 90%, - Зеленский

Понедельник 16 сентября 2024 20:10
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План победы Украины готов более чем на 90%, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

План победы Украины в войне с Россией готов более чем на 90%. На следующей неделе его представят союзникам.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"В течение всего дня в разных форматах - совещания по подготовке нашего, украинского, плана победы. Реальное наполнение всех пунктов. Военное наполнение, политическое, дипломатическое, экономическое. Привлечены ключевые лица по каждому направлению", - сказал Зеленский.

По его словам, необходимые для Украины шаги уже четко определены.

"То, что может дать нам максимально сильные позиции для приближения мира - реального, справедливого мира. Для каждого шага есть четкий перечень пунктов, что именно необходимо, что именно будет работать на усиление. Никакой невозможной вещи там нет. Более чем на 90% все выписано" , - рассказал президент.

Он отметил, что в комплексе этот пакет может обеспечить правильное развитие ситуации не только для Украины, но и для всех в мире ценящих международное право.

"Уже на следующую неделю мы готовим план победы для представления союзникам", - добавил Зеленский.

План победы Зеленского

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что в сентябре планирует презентовать план победы Украины президенту США Джо Байдену. Позже он отметил, что этот план позволит показать, готовы ли союзники к тому, чтобы Украина победила, или же они желают лишь сдерживать диктатора Владимира Путина.

Также известно, что Зеленский представит план, как действующему президенту США, так и двум кандидатам - Дональду Трампу и Камале Харрис.

Заместитель руководителя Офиса президента Михаил Подоляк выделил отдельные пункты из плана. Среди них, например, операция на территории Курской области, экономический, а также политический вопрос.

Также на днях Зеленский открыл подробности плана победы.

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