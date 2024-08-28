Выделили базовые пункты. В ОП рассказали о плане победы, который готовят для Байдена

Если Украина получит необходимое количество ресурса, тогда события на фронте будут модерироваться исключительно Киевом. В частности план победы также предусматривает усиление политического давления на Российскую Федерацию (РФ).

Об этом рассказал советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк в комментарии Youtube-канала РБК-Украина .

По словам Подоляка, в плане победы Украины можно выделить четыре базовых пункта, на которые делает ставку Киев.

Курская операция

Операция на территории Курской области демонстрирует, что военный компонент может существенно повлиять на Российскую Федерацию. В частности, если Украина будет иметь достаточное количество математически обоснованного ресурса - события по линии фронта будут модерировать исключительно ею.

"То есть вы четко прописываете сколько необходимо ресурса, чтобы война масштабировалась на территорию РФ, чтобы по линии фронта доминировала Украина, чтобы РФ осознала, что не сможет военным путем результатов достигать и будет все больше видеть войну на своей территории, а это соответствующие социальные настроения. Надо прописать сколько ресурса должна получить Украина", - пояснил Подоляк.

Экономическая составляющая

Важно понимать, на какой объем ресурсов может рассчитывать Украина по вопросу инвестиций в военно-промышленный комплекс (ВПК) , а также другие социальные программы.

В частности, нужно проанализировать, насколько эффективно действуют санкции против России и почему война продолжается на комфортном для врага уровне. Отдельный вопрос касается европейских компаний, продолжающих работать на российских потребительских рынках.

Политическая составляющая

Политическая составляющая касается четкой структуры глобальной безопасности и места Украины в НАТО.

Дипломатическое давление на Россию

На РФ могут давить только те страны, от которых она зависит и с которыми враг имеет большой товарооборот.

"Чтобы это давление росло надо объяснять странам - ситуативно, вы получаете от РФ прибыли, но в среднесрочной перспективе это для вас убытки. РФ обнуляет международное право", - отметил Подоляк.

Советник главы Офиса президента отметил, что Киев уже имеет коммуникацию с Пекином на разных уровнях. Также недавно в Украину с визитом прибыл премьер-министр Индии.

"Это совсем другой уровень коммуникации и Украина активно объясняет, что мы не будем идти на условные уступки за наш счет", - добавил он.

Зеленский представит Байдену план победы

Добавим, что во время Форума "Украина 2024. Независимость" президент Владимир Зеленский заявил, что в сентябре он планирует представить план победы Украины президенту Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байдену.

Он анонсировал встречу с главой Белого дома, которая может состояться на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).