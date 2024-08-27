Зеленский: операция в Курской области - часть плана Украины, о котором поговорю с Байденом

Бои в Курской областью являются частью украинского плана. Он будет обсуждаться с президентом США Джо Байденом.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции сообщает РБК-Украина .

По его словам, главным элементом такого плана Киева является попытка принудить Россию закончить войну против Украины.

"Курская область - часть плана, о котором я буду говорить с Байденом", - отметил президент.

Операция в Курской области

Напомним, несколько недель назад украинские защитники смогли прорваться на территорию Курской области. Они преодолели минные заграждения и вошли вглубь региона.

В Курской области были преимущественно сосредоточены солдаты без боевого опыта и срочники, которые не смогли дать отпор опытным украинским военным.

В первые же дни наступления ВСУ удалось взять в плен большое количество россиян. Обменный фонд, по информации западных СМИ, был пополнен тысячами вражеских солдат.

США не стали осуждать действия Украины. В частности, спикер Госдепа США Мэтью Миллер отмечал, что украинцы "не нарушают политики Вашингтона".

Более того, заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх заявляла, что ее страна разрешает Украине наносить удары по Курской области для защиты от атак РФ на Сумскую область.

При этом сегодня, 27 августа, Зеленский анонсировал встречу с Байденом. Вероятно, она состоится в ходе заседания Генассамблеи ООН .

По словам президента, он планирует представить Байдену в сентябре план победы Украины.

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