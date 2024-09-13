Зеленский приоткрыл подробности плана победы: там не много пунктов

План победы Украины в войне, который представят США, будет "откровенным" и "понятным". Кроме того, он не будет содержать в себе много пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разговор украинского президента Владимира Зеленского с журналистом Фаридом Закарией во время XX ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии.

"Там не много пунктов. И каждый пункт будет зависеть от решения Байдена (американский президент Джо Байден - ред.). Именно поэтому, я считаю, что это поможет. Я не могу дать 100-процентную гарантию, что это остановит Путина (российский диктатор Владимир Путин, - ред.), но это сделает Украину сильнее. И это подтолкнет Путина думать, как завершить войну", - сказал он.

Раскрыть более конкретные его детали Зеленский пока отказался.

Однако он добавил, что план победы будет "очень откровенным" с "очень понятными" пакетами помощи.