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Зеленский приоткрыл подробности плана победы: там не много пунктов

Украина, Пятница 13 сентября 2024 16:59
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Зеленский приоткрыл подробности плана победы: там не много пунктов Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

План победы Украины в войне, который представят США, будет "откровенным" и "понятным". Кроме того, он не будет содержать в себе много пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разговор украинского президента Владимира Зеленского с журналистом Фаридом Закарией во время XX ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии.

"Там не много пунктов. И каждый пункт будет зависеть от решения Байдена (американский президент Джо Байден - ред.). Именно поэтому, я считаю, что это поможет. Я не могу дать 100-процентную гарантию, что это остановит Путина (российский диктатор Владимир Путин, - ред.), но это сделает Украину сильнее. И это подтолкнет Путина думать, как завершить войну", - сказал он.

Раскрыть более конкретные его детали Зеленский пока отказался.

Однако он добавил, что план победы будет "очень откровенным" с "очень понятными" пакетами помощи.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что Зеленский представит свой план победы в войне с Россией сначала американскому лидеру Джо Байдену, а затем уже другим партнерам.

Детальнее о том, почему именно такой порядок действий выбрала Украина, можно узнать в материале РБК-Украина.

СегодняЗеленский анонсировал встречу с Байденом, где и будет представлен мирный план Украины.

Следует отметить, что недавно президент заявил, почему украинский мирный план должен быть представлен в Саммит мира.

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