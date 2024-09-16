План перемоги України готовий більш ніж на 90%, - Зеленський

План перемоги України у війні з Росією готовий більш ніж на 90%. Наступного тижня його презентують союзникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Протягом усього дня в різних форматах - наради з підготовки нашого, українського, плану перемоги. Реальне наповнення всіх пунктів. Військове наповнення, політичне, дипломатичне, економічне. Залучені ключові особи за кожним напрямом", - сказав Зеленський.

За його словами, необхідні для України кроки вже чітко визначені.

"Те, що може дати нам максимально сильні позиції для наближення миру - реального, справедливого миру. Для кожного кроку є чіткий перелік пунктів, що саме необхідно, що саме працюватиме на посилення. Жодної неможливої речі там немає. Більш ніж на 90% усе виписано", - розповів президент.

Він зазначив, що в комплексі цей пакет може забезпечити правильний розвиток ситуації не тільки для України, а й для всіх у світі, хто цінує міжнародне право.

"Вже на наступний тиждень ми готуємо план перемоги для представлення союзникам", - додав Зеленський.