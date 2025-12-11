"План не окончательный": Зеленский раскрыл детали переданных предложений в США

Украина передала США обновленную позицию по мирному плану - это реакция на версию документа, которую Вашингтон обсуждал в Москве. Документ Киев и редактировал вместе с европейскими партнерами, но сам план еще не окончательный.
Об этом заявил глава государства во время общения с журналистами 11 декабря, передает корреспондент РБК-Украина.
"То есть эта редакция, которую мы передали вчера американской команде, это наше видение, но там есть также европейские вопросы в плане и поэтому также есть европейское видение. Это не окончательный план", - сказал Зеленский.
Он пояснил, что американской стороне была передана реакция на то, что получил Киев в условиях, которые уже были до этого.
"Уже был отредактирован первый план - с 28 пунктов план уменьшился до 20 пунктов. То есть этот план постоянно прорабатывается, редактируется. И это постоянный процесс, который продолжается и сейчас", - подчеркнул президент.
По его словам, важно - этот план является не одним документом, а комплекс документов. И многих документов еще финализированных нет, потому что они зависят от того, в каком виде будет принят базовый 20-пунктный план.
"В нем есть несколько вещей, таких как: послевоенная экономика и восстановление, гарантии безопасности и другие вещи, которые задаются рамкой в базовом документе, и потом на основе того или иного пункта, который требует детализации, будет еще отдельный документ", - рассказал Зеленский.
То есть, как пояснил украинский лидер, 20 пунктов - это фундамент, условная "рамка", на основе которой будет соответствующее количество документов.
"Вчера мы проговорили, например, экономическое направление и восстановление, общие вещи. Но я думаю, что в этом экономическом направлении будет не один документ", - предполагает президент.
Он проинформировал, что над экономическим планом мероприятий с украинской стороны будут работать премьер-министр Юлия Свириденко, министр экономики Алексей Соболев, а также вице-премьер-министр Тарас Качка и еще несколько человек, которые работали над Mineral Deal.
Что касается гарантий безопасности, то, по его словам, сегодня состоялся разговор по видеосвязи с группой коллег из США с командами по безопасности и обороне.
"Также должно быть согласовано достаточно общее видение с какими-то важными точечными пунктами. После этого украинская группа - уже не экономическая, а по безопасности - будет работать с американской группой безопасности", - сказал президент.
Он не исключает, что это будет один документ или больше, но гарантии безопасности "должны быть действительно эффективными и сработать, чтобы не было третьего российского вторжения". Поэтому теме гарантий Киев уделяет мы максимум внимания.
"По 20 пунктам: есть позиции, по которым остаются у нас вопросы. В частности по тематике территорий - это есть, это очень сенситивно. Мы благодарны, что Америка работает с нами, и пытается быть посередине. Мы постоянно в контакте с ними", - отмечает Зеленский.
Но, он подчеркивает, что на сегодня еще сложно сказать, как будет в конце в документах.
"Русские" хотят весь Донбасс, но мы, разумеется, это не воспринимаем. И американцы ищут какой-то формат. Они обсуждали вопрос о "свободной экономической зоне". Американцы называют это так, а "русские" "демилитаризованной зоной", - поделился президент.
Украинская позиция, подытожил глава государства, такова: "справедливо - когда стоим там, где стоим, то есть на контактной линии. Поэтому между этими позициями разными и продолжается сейчас дискуссия, это еще не определено".
Напомним, что первоначальный "мирный план" (фактически составленный россиянами) имел 28 пунктов и предлагал создать якобы "нейтральную демилитаризованную буферную зону" после вывода украинских войск из Донецкой области.
Впрочем, после обсуждений украинской и американской делегаций в рамочный документ внесли ряд изменений, чтобы документ имел приемлемые для Киева предложения. План сократили до 20 пунктов.
Впрочем, вопрос территорий в плане остается самым сложным. Зеленский подчеркивал, что Украина не рассматривает возможность передачи любых своих территорий, ведь этого не позволяют ни национальное законодательство, ни международное право.
Вчера стало известно, что Украина передала США ответ на мирный план, который включает новые идеи по решению таких спорных вопросов, как территории.
После этого президент Украины объяснял, что украинские и европейские компоненты потенциального мирного соглашения "проработаны уже больше", поэтому Украина передала свои предложения США.