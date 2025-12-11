"План не остаточний": Зеленський розкрив деталі переданих пропозицій до США

Україна передала США оновлену позицію щодо мирного плану - це реакція на версію документа, яку Вашингтон обговорював у Москві. Документ Київ та редагував разом з європейськими партнерами, але сам план ще не остаточний.
Про це заявив глава держави під час спілкування з журналістами 11 грудня, передає кореспондент РБК-Україна.
"Тобто ця редакція, яку ми передали вчора американській команді, це наше бачення, але там є також європейські питання у плані і тому також є європейське бачення. Це не остаточний план", - сказав Зеленський.
Він пояснив, що американській стороні була передана реакція на те, що отримав Київ в умовах, які вже були до цього.
"Вже був відредагований перший план - з 28 пунктів план зменшився до 20 пунктів. Тобто цей план постійно опрацьовується, редагується. І це постійний процес, що триває і зараз", - наголосив президент.
За його словами, важливо - цей план є не одним документом, а комплекс документів. І багатьох документів ще фіналізованих немає, тому що вони залежать від того, в якому вигляді буде прийнятий базовий 20-пунктний план.
"В ньому є кілька речей, як-от: післявоєнна економіка та відновлення, гарантії безпеки та інші речі, які задаються рамкою в базовому документі, і потім на основі того чи іншого пункту, який потребує деталізації, буде ще окремий документ", - розповів Зеленський.
Тобто, як пояснив український лідер, 20 пунктів - це фундамент, умовна "рамка", на основі якої буде відповідна кількість документів.
"Вчора ми проговорили, наприклад, економічний напрям та відбудову, загальні речі. Але я думаю, що в цьому економічному напрямку буде не один документ", - припускає президент.
Він проінформував, що над економічним планом заходів з українського боку будуть працювати прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, міністр економіки Олексій Соболев, а також віцепрем'єр-міністр Тарас Качка і ще кілька людей, які працювали над Mineral Deal.
Щодо гарантій безпеки, то, за його словами, сьогодні відбулася розмова по відеозвʼязку з групою колег зі США з безпековою та оборонною командами.
"Також має бути узгоджене достатньо загальне бачення з якимись важливими точковими пунктами. Після цього українська група - вже не економічна, а безпекова - буде працювати з американською групою безпеки", - сказав президент.
Він не виключає, що це буде один документ або більше, але гарантії безпеки "мають бути дійсно ефективними і спрацювати, щоб не було третього російського вторгнення". Тому темі гарантій Київ приділяє ми максимум уваги.
"Щодо 20 пунктів: є позиції, по яких залишаються в нас питання. Зокрема по тематиці територій - це є, це дуже сенситивно. Ми вдячні, що Америка працює з нами, і намагається бути посередині. Ми постійно в контакті з ними", - зауважує Зеленський.
Але, він підкреслює, що на сьогодні ще складно сказати, як буде наприкінці в документах.
"Рускі" хочуть весь Донбас, але ми, зрозуміло, це не сприймаємо. І американці шукають якийсь формат. Вони обговорювали питання щодо "вільної економічної зони". Американці називають це так, а "рускі" "демілітаризованою зоною", - поділився президент.
Українська позиція, підсумував глава держави, така: "справедливо - коли стоїмо там, де стоїмо, тобто на контактній лінії. Тому між цими позиціями різними і триває зараз дискусія, це ще не визначено".
Нагадаємо, що початковий "мирний план" (фактично складений росіянами) мав 28 пунктів і пропонував створити буцімто "нейтральну демілітаризовану буферну зону" після виведення українських військ із Донецької області.
Втім, після обговорень української та американської делегацій в рамковий документ внесли низку змін, аби документ мав прийнятні для Києва пропозиції. План скоротили до 20 пунктів.
Втім, питання територій в плані залишається найскладнішим. Зеленський наголошував, що Україна не розглядає можливість передачі будь-яких своїх територій, адже цього не дозволяють ані національне законодавство, ані міжнародне право.
Вчора стало відомо, що Україна передала США відповідь на мирний план, який включає нові ідеї щодо вирішення таких спірних питань, як території.
Після цього президент України пояснював, що українські та європейські компоненти потенційної мирної угоди "пропрацьовані вже більше", тож Україна передала свої пропозиції США.