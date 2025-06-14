Названы скрытые опасности крышечки от кофе, о которых почти никто не знал

Удобные одноразовые стаканчики с крышечками для кофе позволяют наслаждаться любимым напитком на ходу. Однако за этим удобством скрывается потенциальная угроза, которая касается не только экологии, но и нашего здоровья.

В чем опасность крышечек для кофе - читайте в материале РБК-Украина.

В чем опасность крышечек от кофе

Большинство крышечек для одноразовых стаканчиков изготавливаются из пластика, преимущественно из полистирола (PS, или пластик "6") или полипропилена (PP, или пластик "5"). Оба эти материалы имеют свои недостатки, особенно при контакте с горячими жидкостями.

Полистирол (PS №6)

Полистирол является самым дешевым и самым распространенным материалом для крышечек. Он легкий, жесткий и хорошо держит форму. Однако, при нагревании (а кофе в стаканчике, безусловно, горячий) полистирол может выделять в напиток опасные химические соединения, в частности стирол.

Стирол

Это потенциальный канцероген. Длительное или регулярное воздействие стирола может быть связано с риском развития некоторых видов рака, а также негативно влиять на нервную систему, репродуктивную функцию и печень. Даже небольшие концентрации, выделяемые при контакте горячей жидкости с полистиролом, могут накапливаться в организме со временем.

Кроме того, полистирол очень плохо разлагается и является одним из самых сложных для переработки видов пластика. Он годами лежит на свалках, распадаясь на микропластик и загрязняя окружающую среду.

Полипропилен (PP №5)

Полипропилен считается более безопасной альтернативой полистиролу, поскольку он является более термостойким и меньше подвержен выделению химических веществ при нагревании. Именно поэтому его часто используют для многоразовых контейнеров для еды и детских бутылочек (хотя и по ним есть дискуссии).

Тем не менее, полная безопасность полипропилена при постоянном воздействии высоких температур все еще является предметом исследований. Некоторые исследования указывают на потенциальное выделение других соединений, хоть и в меньших количествах, чем у полистирола.

С точки зрения экологии, полипропилен также является пластиком, который требует специальных условий для переработки и не всегда перерабатывается повсеместно.

Микропластик - невидимый враг

Независимо от типа пластика, все одноразовые крышечки, как и сам стаканчик, со временем распадаются на микропластик. Эти крошечные частицы пластика (размером менее 5 мм) попадают в почву, воду, воздух, а оттуда - в наш организм.

Исследования обнаруживают микропластик в питьевой воде, продуктах питания, и даже в человеческих органах. Влияние микропластика на здоровье человека до конца не изучено, но ученые выражают беспокойство относительно его потенциального токсического воздействия, способности переносить вредные вещества и вызывать воспаление.

Миллиарды одноразовых стаканчиков и крышечек ежегодно выбрасываются по всему миру. Большинство из них не подлежат переработке из-за сложности отделения различных слоев материалов (бумага, полиэтилен, пластик крышки) или из-за отсутствия соответствующих перерабатывающих мощностей.

Эти отходы переполняют свалки, загрязняют океаны, вредят дикой природе и способствуют глобальному загрязнению пластиком, разлагаясь сотни лет.

Как уменьшить опасность

Чтобы уменьшить опасность, связанную с одноразовыми крышечками для кофе, стоит рассмотреть следующие шаги:

Многоразовые чашки для кофе

Это самый эффективный способ уменьшить отходы и избежать контакта с пластиком. Приобретите свою многоразовую чашку и просите наливать кофе в нее. Многие кафе предлагают скидки за использование собственной тары.

Отказ от крышечки

Если вы все же пользуетесь одноразовым стаканчиком, по возможности откажитесь от крышечки. Особенно, если вы пьете кофе сразу.

Выбор кофеен

Некоторые сети переходят на более экологичные и безопасные материалы для крышечек (например, из биоразлагаемого пластика или из бумажных волокон). Стоит отдавать предпочтение таким заведениям.

Осознанный выбор

Всегда обращайте внимание на маркировку пластика (треугольник с цифрой). Если это "6" (PS), стоит быть особенно осторожным.