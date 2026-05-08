ua en ru
Пт, 08 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Google выпустила фитнес-браслет без дисплея: зачем убрали главную функцию

11:14 08.05.2026 Пт
3 мин
Компактный трекер без экрана создан для круглосуточного мониторинга здоровья без отвлекающих факторов
aimg Ольга Завада
Google выпустила фитнес-браслет без дисплея: зачем убрали главную функцию
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Google представила новый Fitbit Air - разработчики предлагают пользователям отдохнуть от бесконечного потока цифровых уведомлений и ярких дисплеев. Гаджет не требует внимания каждый раз, когда на телефон приходит сообщение, позволяя владельцу "оставаться в моменте".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный блог Google.

Больше интересного: GPS без смартфона и 24 дня работы: чем удивляет Redmi Watch 6

В Google выделили ключевые особенности новой модели, которая предлагает "оптимальный баланс между функциональностью и цифровым детоксом".

Комфорт и автономность

Fitbit Air разрабатывали с акцентом на эргономику, чтобы пользователь мог носить его 24/7 без дискомфорта.

Google выпустила фитнес-браслет без дисплея: зачем убрали главную функцию
Тканевая версия Fitbit Air (скриншот: Google)

Преимущества:

Ультралегкий профиль: отсутствие дисплея сделало трекер настолько компактным, что он не мешает даже во время глубокого сна. Это позволяет получать наиболее полную картину ночного восстановления.

Энергоэффективность: гаджет выдерживает до недели автономной работы, а это считается корректным показателем для активного образа жизни.

Экосистема: пользователи могут легко заменять массивный Pixel Watch на легкий Fitbit Air перед сном, сохраняя непрерывность сбора данных в приложении Google Health.

Google выпустила фитнес-браслет без дисплея: зачем убрали главную функцию

Силиконовая версия Fitbit Air (скриншот: Google)

Технологическая начинка в миниатюрном формате

Несмотря на визуальную простоту, внутри устройства работает система высокоточных датчиков. Энди Абрамсон, руководитель отдела продуктов Google Health, отмечает, что Fitbit Air "стал ответом на запросы людей, которые считают современные устройства слишком громоздкими или дорогими".

"Этот трекер является проактивным партнером по велнесу, который способен круглосуточно следить за сердцебиением, распознавать признаки аритмии и измерять уровень кислорода в крови. Такой подход позволяет получить оптимальный обзор состояния здоровья, оставаясь при этом свободным от навязчивых уведомлений", - отмечает Абрамсон.

Google выпустила фитнес-браслет без дисплея: зачем убрали главную функцию

Классическая версия Fitbit Air (скриншот: Google)

Умный тренер в смартфоне

Поскольку собственного экрана у гаджета нет, все взаимодействие с данными происходит через Google Health Coach на базе искусственного интеллекта.

Что получает пользователь:

Автоматическое отслеживание: система самостоятельно определяет начало тренировки и анализирует ее эффективность, отправляя итог прямо в ваш смартфон.

ИИ-аналитика: нейросеть помогает интерпретировать показатели стресса и усталости, предлагая персонализированные рекомендации для корректного планирования дня.

Фото-ввод: благодаря Google Health Coach можно просто сфотографировать экран беговой дорожки или записи тренера в зале, чтобы ИИ автоматически внес эти данные в ваш профиль.

Дизайн и доступность

Основа трекера - съемная капсула, которую можно комбинировать с различными типами ремешков: от спортивных силиконовых до изящных вариантов. Особое внимание привлекла версия Special Edition, созданная вместе со Стефеном Карри, которая получила улучшенную систему вентиляции для интенсивных нагрузок.

На рынке США и Европы Fitbit Air доступен для заказа по цене от 99,99 долларов. В комплект также входит трехмесячный доступ к премиальным функциям Google Health Coach. Специальная версия устройства появится на полках магазинов в конце мая по цене 129,99 долларов.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гаджеты
Новости
Путин солгал о собственном "перемирии", даже не имитировав его, - Зеленский
Путин солгал о собственном "перемирии", даже не имитировав его, - Зеленский
Аналитика
"Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта
Дмитрий Олейник, Дмитрий Левицкий "Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта