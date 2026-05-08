Google выпустила фитнес-браслет без дисплея: зачем убрали главную функцию

Google представила новый Fitbit Air - разработчики предлагают пользователям отдохнуть от бесконечного потока цифровых уведомлений и ярких дисплеев. Гаджет не требует внимания каждый раз, когда на телефон приходит сообщение, позволяя владельцу "оставаться в моменте".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный блог Google .

В Google выделили ключевые особенности новой модели, которая предлагает "оптимальный баланс между функциональностью и цифровым детоксом".

Комфорт и автономность

Fitbit Air разрабатывали с акцентом на эргономику, чтобы пользователь мог носить его 24/7 без дискомфорта.



Тканевая версия Fitbit Air (скриншот: Google)

Преимущества:

Ультралегкий профиль: отсутствие дисплея сделало трекер настолько компактным, что он не мешает даже во время глубокого сна. Это позволяет получать наиболее полную картину ночного восстановления.

Энергоэффективность: гаджет выдерживает до недели автономной работы, а это считается корректным показателем для активного образа жизни.

Экосистема: пользователи могут легко заменять массивный Pixel Watch на легкий Fitbit Air перед сном, сохраняя непрерывность сбора данных в приложении Google Health.

Силиконовая версия Fitbit Air (скриншот: Google)

Технологическая начинка в миниатюрном формате

Несмотря на визуальную простоту, внутри устройства работает система высокоточных датчиков. Энди Абрамсон, руководитель отдела продуктов Google Health, отмечает, что Fitbit Air "стал ответом на запросы людей, которые считают современные устройства слишком громоздкими или дорогими".

"Этот трекер является проактивным партнером по велнесу, который способен круглосуточно следить за сердцебиением, распознавать признаки аритмии и измерять уровень кислорода в крови. Такой подход позволяет получить оптимальный обзор состояния здоровья, оставаясь при этом свободным от навязчивых уведомлений", - отмечает Абрамсон.

Классическая версия Fitbit Air (скриншот: Google)

Умный тренер в смартфоне

Поскольку собственного экрана у гаджета нет, все взаимодействие с данными происходит через Google Health Coach на базе искусственного интеллекта.

Что получает пользователь:

Автоматическое отслеживание: система самостоятельно определяет начало тренировки и анализирует ее эффективность, отправляя итог прямо в ваш смартфон.

ИИ-аналитика: нейросеть помогает интерпретировать показатели стресса и усталости, предлагая персонализированные рекомендации для корректного планирования дня.

Фото-ввод: благодаря Google Health Coach можно просто сфотографировать экран беговой дорожки или записи тренера в зале, чтобы ИИ автоматически внес эти данные в ваш профиль.

Дизайн и доступность

Основа трекера - съемная капсула, которую можно комбинировать с различными типами ремешков: от спортивных силиконовых до изящных вариантов. Особое внимание привлекла версия Special Edition, созданная вместе со Стефеном Карри, которая получила улучшенную систему вентиляции для интенсивных нагрузок.

На рынке США и Европы Fitbit Air доступен для заказа по цене от 99,99 долларов. В комплект также входит трехмесячный доступ к премиальным функциям Google Health Coach. Специальная версия устройства появится на полках магазинов в конце мая по цене 129,99 долларов.