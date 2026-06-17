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Google выпустила Android 17: смартфоны готовятся к эре ИИ-агентов

10:03 17.06.2026 Ср
5 мин
Новая ОС полностью меняет концепцию взаимодействия пользователя с гаджетами
aimg Ольга Завада
Google выпустила Android 17: смартфоны готовятся к эре ИИ-агентов Android 17 вводит новые стандарты безопасности (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Google официально объявила о выпуске операционной системы Android 17 и начале её внедрения на устройствах серии Pixel. Одновременно с этим исходный код платформы стал доступен в рамках Android Open Source Project (AOSP).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Android Developers Blog.

Переход к интеллектуальной системе и ИИ-агентам

Главным концептуальным изменением Android 17 стал акцент на создании полноценной ИИ-системы, объединяющей аппаратное обеспечение, программное обеспечение и LLM-модели.

Ключевым инструментом стало расширение возможностей AppFunctions - специального API и библиотеки Jetpack. Благодаря этой технологии разработчики могут передавать уникальные функции своих приложений в качестве инструментов для Android MCP (локального аналога протокола Model Context Protocol).

Это позволит умным помощникам и ИИ-агентам (в частности, Google Gemini) самостоятельно находить, комбинировать и выполнять сложные цепочки действий в сторонних приложениях от имени пользователя.

Адаптивный стандарт без ограничений по экранам

Google объявила о переходе к стандарту "адаптивность превыше всего".

Для всех приложений, ориентированных на Android 17 (API level 37), полностью отменяется возможность блокировки изменения размера окна и фиксации ориентации экрана на больших дисплеях (sw > 600 dp).

Система будет игнорировать старые параметры манифеста, такие как screenOrientation или resizeableActivity=false. Исключением останутся только игры.

Приложения должны

  • мгновенно подстраиваться под любой размер,
  • поддерживать свободное перемещение окон
  • учитывать положение гибких устройств.
Читайте подробнее: Apple Watch можно подключить к Android, но есть нюанс: что нужно знать

Также существенно обновилась многозадачность:

App Bubbles и Bubble Bar: пользователи теперь могут превратить любое приложение в плавающий на экране пузырь, долго нажав на иконку. В свою очередь, на планшетах появилась специальная панель Bubble Bar для управления ими.

Интерактивный PiP на рабочем столе: режим "картинка в картинке" для настольных конфигураций стал полностью интерактивным - окна остаются кликабельными и функциональными поверх других программ.

Функция Continue On позволяет мгновенно переносить активные задачи между различными Android-устройствами. Пользователь увидит подсказку на панели задач своего планшета и сможет одним касанием открыть приложение именно в том месте, где остановился на смартфоне.

Приоритет Jetpack Compose

Google официально объявила, что Android теперь является платформой Compose-first. Все новые интерфейсы, инструменты, библиотеки и официальные инструкции будут разрабатываться исключительно для Jetpack Compose.

Старые компоненты (пакет android.widget) и классические библиотеки на базе View (включая Fragments, RecyclerView и ViewPager) переходят в режим поддержки - они будут получать только критические исправления безопасности без новых функций.

Оптимизация, память и технические ограничения

Для борьбы с «тяжелыми» приложениями, которые перегружают процессор и разряжают аккумулятор, в Android 17 вводятся жесткие ограничения на использование оперативной памяти.

Если приложение превысит норму, определенную на основе общего объема ОЗУ устройства, система мгновенно его закроет, зафиксировав ошибку MemoryLimiter:AnonSwap.

Другие улучшения

Сбор мусора (GC): внедрены более частые и менее ресурсоемкие циклы очистки памяти для короткоживущих объектов. Это снизило нагрузку на процессор и устранило микрозависания интерфейса.

Lock-Free MessageQueue: очередь сообщений переведена на архитектуру без блокировок — это положительно повлияло на скорость запуска приложений.

Запрет на изменение полей: попытки изменить значения полей static final посредством рефлексии приведут к вызову исключения IllegalAccessException, а через JNI - к немедленному сбою программы.

Безопасность и защита конфиденциальности

Android 17 продолжает курс на защиту персональных данных пользователей. Временный доступ теперь предоставляется только к конкретно выбранным строкам:

EyeDropper API: новый безопасный системный инструмент позволяет приложениям извлекать цвет из любой точки экрана без необходимости получения чувствительных разрешений на полную запись или трансляцию дисплея.

Защита от перехвата SMS: доступ к сообщениям с кодами OTP (одноразовыми паролями) теперь искусственно задерживается на три часа для всех сторонних приложений, если зафиксировано несоответствие домену (WebOTP) или если приложение ориентировано на SDK 37+.

Локальная сеть: для связи с устройствами "умного дома" теперь обязательно требуется отдельное разрешение ACCESS_LOCAL_NETWORK.

Постквантовая криптография: в систему была интегрирована поддержка алгоритма ML-DSA на уровне защищенного хранилища ключей Keystore, а также схема подписи APK v3.2 для защиты от будущих угроз со стороны квантовых компьютеров.

Скрытие символов: при вводе паролей с физической клавиатуры система больше не будет отображать последний введенный символ по умолчанию.

Мультимедиа и поддержка слуховых аппаратов

В сфере создания контента появились новый стандарт HDR-видео Eclipsa Video, поддержка 14-битного формата RAW14 для профессиональных камер и кодек Versatile Video Coding (H.266).

Также добавлен улучшенный программный кодер Extended HE-AAC для высокого качества голосовых сообщений при низкой скорости интернета.

Особое внимание уделено пользователям с особыми потребностями. В Android 17 выделена отдельная категория для слуховых аппаратов Bluetooth LE Audio (TYPE_BLE_HEARING_AID), что позволяет приложениям адаптировать звук под них.

Пользователи также получили возможность "гранулированного" управления аудиопотоками: они могут настроить систему так, чтобы уведомления, будильники или звонки звучали из динамиков смартфона, не прерывая трансляцию важного звука непосредственно в слуховой аппарат.

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