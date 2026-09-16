Pixel 11 под угрозой: Google выпустила критический патч, но проигнорировала флагман

Вместе с патчем устройства получили стабильную версию операционной системы Android 17 QPR1 и соответствующий набор новых функций Pixel Drop.

Главной причиной срочной инсталляции является то, что по меньшей мере одна из устраненных ошибок уже активна и используется хакерами для целевых атак.

Что исправили?

Обновление под номером CP3A.260905.009 содержит 110 исправлений, из которых 46 являются критическими, а еще 9 закрывают возможность удаленного выполнения кода в модемах, загрузчиках и телефонных компонентах.

Критическая уязвимость модема получила маркировку CVE-2026-58704 и позволяет злоумышленникам повышать привилегии в системе.

Google уже подтвердила факт ограниченных атак с использованием этого бага, однако детали отчета традиционно не разглашаются. Полная защита гарантирует уровень безопасности в период с 5 сентября 2026 года.

Какие модели получили апдейт, а какие остались без защиты?

Глобальный релиз охватывает 21 устройство, среди которых серии от Pixel 6 до Pixel 10a, а также Pixel Fold и Pixel Tablet.

Однако новый флагман Pixel 11 оказался в несколько странной ситуации:

Устройство вообще отсутствует в списке на получение сентябрьского патча.

В течение сентября модель уже получила два мелких обновления, но оба оставили патч безопасности на уровне 1 сентября.

По оценке самой Google, этого уровня недостаточно для защиты от атаки на модем.

Компания пока не комментирует, угрожает ли опасность владельцам Pixel 11 и когда устройство перейдет на Android 17 QPR1.

Эпоха Pixel 6 подходит к концу

Для смартфонов Pixel 6 и Pixel 6 Pro это квартальное обновление стало последним большим релизом. Модели 2021 года выпуска подходят к истечению 5-летнего срока гарантированной поддержки, который истекает в октябре 2026 года.

Владельцам этих гаджетов рекомендуют установить текущий патч и задуматься о покупке нового смартфона. Проверить наличие обновлений можно в меню Настройки - Система и обновления программного обеспечения.