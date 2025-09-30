На севере Польши нашли еще один обломок российского дрона

Военная жандармерия в Варминско-Мазурском воеводстве на севере Польши начала проверку после обнаружения на ее территории обломков российского беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу жандармерии в соцсети Х и RMF FM .

Правоохранители предварительно считают, что это один из дронов, который нарушил воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября.

Отмечается, что отдел военной жандармерии в Варминско-Мазурском воеводстве "осуществляет оперативные действия на месте обнаружения неопознанного летательного объекта".

Атака дронов на Польшу

Напомним, в ночь на 10 сентября около 20 российских дронов залетели в воздушное пространство Польши. Большинство - с территории Беларуси. При этом силам ПВО удалось сбить четыре беспилотника.

В Польше нашли обломки 16 российских беспилотников в 11 населенных пунктах, которые залетели на ее территорию во время атаки. Один из дронов упал на территорию военной базы.

Также, по информации СМИ, Россия могла пытаться атаковать базу НАТО на территории Польши. Часть беспилотников РФ летели в ее направлении.

В связи с российской атакой НАТО применило 4 статью. Это позволит государствам-членам обсудить ситуацию с союзниками в Североатлантическом совете.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте при всем этом назвал реакцию Альянса на инцидент в Польше "очень успешной". Он подчеркнул, что прошедшая ночь показала готовность НАТО защищать каждый сантиметр своей территории, в том числе и воздушное пространство.

В то же время 13 сентября в Польше НАТО начало операцию "Восточный часовой" для усиления обороны восточного фланга Европы в ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши.