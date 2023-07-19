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В Крыму прогремели взрывы на полигоне, говорят о "прилетах"

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Среда 19 июля 2023 05:47
В Крыму прогремели взрывы на полигоне, говорят о "прилетах" Фото: в оккупированном Крыму произошли взрывы (Getty Images )
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном Крыму произошли взрывы в Кировском районе возле села Кринички рано утром 19 июля. Предварительно, были прилеты на территорию Старокрымского полигоне на востоке полуострова, и произошла детонация боеприпасов.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал "Крымский ветер".

"На Старокрымском полигоне у села Кринички попали по складу боеприпасов, продолжается детонация", - говорится в публикации.

Также отмечается, что прилетов было три, и зафиксировано попадание по полигону, после чего произошла детонация, и "взрывы слышны даже в Феодосии".

После этого военные РФ перекрыли дороги и все выезды, идущие мимо Старокрымского полигона в сторону "Тавриды".

В Крыму прогремели взрывы на полигоне, говорят о &quot;прилетах&quot;

Село Кринички в Кировском районе АРК, возле которого находится "Старокримский" полигон (фото: google.com/maps)

Взрывы в Крыму

На временно оккупированном полуострове Крым периодически раздаются взрывы. Обычно они связаны с атаками украинских военных, которые бьют по скоплениям оккупантов, их технике и боеприпасам или стратегическим объектам.

Так, например, днем 18 июля В разных городах временно оккупированного Крыма раздались взрывы. Стало известно, что на севере Крыма, в Красноперекопске, раздались взрывы, местные сообщали, что от них в воздухе "ощущалась вибрация".

Напомним также, что позавчера ночью взрывы прогремели на Крымском мосту, в результате чего был разрушен один пролет.

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