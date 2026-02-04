Северокорейцы обстреливают приграничье Украины из артиллерии, - ГУР

По данным ГУР, в январе 2026 года группировка войск из КНДР находится на территории Курской области РФ, и с этой территории регулярно осуществляет атаки по приграничным украинским общинам.

В частности, корейские военные бьют из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по мирным жителям, выполняют задачи по аэроразведке, артиллерийской разведке, корректируют удары РСЗО.

Овладение беспилотными технологиями и получение опыта ведения современной войны - это одна из ключевых целей участия армии КНДР в войне против Украины.

За все время участия северокорейцев в войне против Украины вернулись около трех тысяч солдат. Большинство из них становятся военными инструкторами, чтобы распространить полученные навыки ведения войны XXI века на всю армию КНДР.