RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Северокорейцы обстреливают приграничье Украины из артиллерии, - ГУР

Фото: войска КНДР обстреливают Украину из артиллерии (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Северокорейские военные из артиллерии и дронов обстреливают Украину. Также солдаты из КНДР привлечены к аэроразведке и корректировке ударов РСЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР МО Украины.

Читайте также: Пауза или дефицит? Торговля оружием между КНДР и РФ в январе пошла на спад

По данным ГУР, в январе 2026 года группировка войск из КНДР находится на территории Курской области РФ, и с этой территории регулярно осуществляет атаки по приграничным украинским общинам.

В частности, корейские военные бьют из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по мирным жителям, выполняют задачи по аэроразведке, артиллерийской разведке, корректируют удары РСЗО.

Овладение беспилотными технологиями и получение опыта ведения современной войны - это одна из ключевых целей участия армии КНДР в войне против Украины.

За все время участия северокорейцев в войне против Украины вернулись около трех тысяч солдат. Большинство из них становятся военными инструкторами, чтобы распространить полученные навыки ведения войны XXI века на всю армию КНДР.

 

Участие КНДР в войне против Украины

КНДР с первых лет войны поставляет армии РФ боеприпасы, технику и вооружение. Также она периодически направляет своих солдат для участия в боевых действиях.

Как ранее сообщалось, солдаты Северной Кореи, которые находятся в российской Курской области, участвуют в координации разведывательных операций и помогают России наносить удары по территории Украины.

Также военные КНДР помогают россиянам, управляя беспилотниками и корректируя удары по украинским позициям в Сумской области.

В то же время, по оценке британской разведки, более половины военнослужащих КНДР, привлеченных к поддержке РФ в войне против Украины, могли погибнуть или получить ранения во время боев в Курской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДРСеверная КореяВторжение России в УкраинуВойска РФГУР