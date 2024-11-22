Северокорейские технические специалисты прибыли в Мариуполь, - CNN

Участие солдат КНДР в войне

Напомним, в октябре стало известно, что Северная Корея направила своих солдат в Россию. Позже их перебросили в Курскую область, где идут боевые действия.

Министр обороны Украины Рустем Умеров в начале ноября отмечал, что северокорейские солдаты уже участвовали в боях против украинских защитников.

В ответ на такую помощь России со стороны КНДР США, Британия и Франция разрешили Украине применять переданные дальнобойные ракеты для ударов по территории России.

20 ноября украинские защитники впервые атаковали российскую территорию при помощи Storm Shadow, целью стал командный пункт врага в Курской области.

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