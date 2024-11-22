Северокорейские технические специалисты прибыли в Мариуполь, - CNN

Во временно оккупированном Мариуполе заметили технических специалистов Северной Кореи. Их переодели в российскую военную форму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По данным источника издания, цель прибытия северокорейских технических специалистов в Мариуполь неясна.
Собеседник CNN уточнил, что северокорейцы в Мариуполе остаются отделенными от российских подразделений, которым они оказывают поддержку. Также, по его словам, специалисты КНДР живут отдельно от россиян - со своими помещениями, питанием, музыкой и фильмами.
Источник также рассказал журналистам, что одной из целей недавних украинских ракетных ударов по территории России был высокопоставленный северокорейский генерал. Но пока неясно, был ли он ликвидирован.
Напомним, в октябре стало известно, что Северная Корея направила своих солдат в Россию. Позже их перебросили в Курскую область, где идут боевые действия.
Министр обороны Украины Рустем Умеров в начале ноября отмечал, что северокорейские солдаты уже участвовали в боях против украинских защитников.
В ответ на такую помощь России со стороны КНДР США, Британия и Франция разрешили Украине применять переданные дальнобойные ракеты для ударов по территории России.
20 ноября украинские защитники впервые атаковали российскую территорию при помощи Storm Shadow, целью стал командный пункт врага в Курской области.
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