С намеком на Storm Shadow. В ВСУ подтвердили удар по командному пункту в Курской области

Украинские защитники ударили по командному пункту россиян в районе поселка Марьино Курской области. 20 ноября СМИ писали, что объект могли атаковать ракетами Storm Shadow.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы беспилотных систем ВСУ в Telegram и ОББС "Рейд" в Facebook .

При этом в комментариях под постом в Facebook 413 отдельный батальон беспилотных систем "Рейд" намекнул, что атаку впервые в истории совершили британскими крылатыми ракетами.

Там добавили, что задачу выполнили силы экипажа "Гарпун" 413 отдельного батальона беспилотных систем "Рейд" во взаимодействии со отрядом беспилотных сил 78 отдельного десантно-штурмового полка "Шмель".

"Операторы Сил беспилотных систем успешно выполнили операцию по корректировке и фиксации результатов огневого поражения командного пункта противника в районе н.п. Марьино, Курской области", - сказано в сообщении Сил беспилотных систем.

Первый удар по России ракетами Storm Shadow

Напомним, вчера, 20 ноября, Bloomberg написало, что Украина впервые атаковала российскую территорию ракетами Storm Shadow. В то же время российские пропагандисты обнародовали в Telegram видео прилетов в поселке Марьино.

Позже Defense Express написало, что целью украинской атаки мог стать объект российского диктатора Владимира Путина - имение Барятинских.

По данным издания, на территории имения находится подземный командный пункт оккупантов. Там могло находится командование войск РФ в Курской области и даже северокорейские генералы.

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