Північнокорейські технічні фахівці прибули до Маріуполя, - CNN

Участь солдатів КНДР у війні

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що Північна Корея направила своїх солдатів до Росії. Пізніше їх перекинули до Курської області, де йдуть бойові дії.

Міністр оборони України Рустем Умєров на початку листопада зазначав, що північнокорейські солдати вже брали участь у боях проти українських захисників.

У відповідь на таку допомогу Росії з боку КНДР США, Британія та Франція дозволили Україні застосовувати передані далекобійні ракети для ударів по території Росії.

20 листопада українські захисники вперше атакували російську територію за допомогою Storm Shadow, ціллю став командний пункт ворога в Курській області.

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