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Война в Украине дает Северной Корее новое преимущество, - генерал Командования ООН

16:50 13.08.2026 Чт
3 мин
Пхеньян испытал ракеты и получил уникальный опыт
aimg Сергей Козачук
Война в Украине дает Северной Корее новое преимущество, - генерал Командования ООН Фото: КНДР получила опасный боевой опыт в Украине (Getty Images)
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Участие в российско-украинской войне дало северокорейским войскам современный боевой опыт и возможность опробовать свои ракетные системы, изменяющие расчеты безопасности на Корейском полуострове.

Об этом заявил заместитель командующего Командованием ООН (UNC) генерал-лейтенант Скотт Винтер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NK News.

Уроки войны и новые угрозы

По словам австралийского генерала, альянс Пхеньяна с Москвой дал войскам КНДР возможность ознакомиться с технологиями и тактикой современной войны.

"Отношения между Северной Кореей и Россией, а также участие Северной Кореи в войне в Украине является своевременным напоминанием всем нам о глобальном характере угроз безопасности", - подчеркнул Винтер.

Он подчеркнул, что Северная Корея использовала этот конфликт в качестве возможности для испытания ряда своих баллистических ракетных систем и получила реальный боевой опыт.

Полученный Пхеньяном опыт будет учтен во время ежегодных военных учений США и Южной Кореи "Щит свободы Ульчи" (UFS), которые стартуют в понедельник.

В них примут участие 70 военнослужащих из 11 стран UNC. Нынешние учения будут включать сценарии противодействия угрозам глушения GPS, кибератакам и операциям с использованием дронов.

За несколько дней до учений КНДР снова запустила баллистические ракеты. В UNC осудили такие "провокации", отметив, что они увеличивают вероятность ошибок на полуострове.

Полеты дронов и нарушение перемирия

Одной из задач UNC является мониторинг соблюдения перемирия. В то же время командование до сих пор не обнародовало результаты расследования по обвинениям Сеула в отправке военных дронов в Пхеньян в октябре 2024 года.

Винтер отказался подтвердить, завершено ли это расследование, которое длится почти два года. Он пояснил, что такие дела "невероятно сложны" и не все отчеты выносятся в целом.

Чем занимается Командование ООН

Командование ООН (UNC) – это многосторонний орган под руководством США, отвечающий за контроль и соблюдение перемирия на Корейском полуострове, заключенного после Корейской войны 1950-1953 годов.

Основными задачами организации является мониторинг и расследование, деэскалация и коммуникация и оборона Южной Кореи.

Военное сотрудничество РФ и КНДР

Напомним, что военное сотрудничество между Москвой и Пхеньяном значительно усилилось и вышло на новый уровень после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Северная Корея не только регулярно снабжает российские войска боеприпасы, но и предоставляет новые партии ракет и отправляет собственный контингент.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия получила новую поставку баллистических ракет из КНДР.

По его словам, такое сотрудничество создает дополнительные риски для всего мира, ведь полученный в войне опыт позволяет Пхеньяну существенно усовершенствовать свой ракетный потенциал.

Кроме того, по данным украинской разведки, Россия намерена привлечь до 50 тысяч солдат из КНДР. Выполнение задач на русской территории и непосредственное участие в боях позволяют северокорейским военным усвоить тактику и технологии современной войны.

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