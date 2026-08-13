Война в Украине дает Северной Корее новое преимущество, - генерал Командования ООН

Участие в российско-украинской войне дало северокорейским войскам современный боевой опыт и возможность опробовать свои ракетные системы, изменяющие расчеты безопасности на Корейском полуострове.

Об этом заявил заместитель командующего Командованием ООН (UNC) генерал-лейтенант Скотт Винтер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NK News .

Уроки войны и новые угрозы

По словам австралийского генерала, альянс Пхеньяна с Москвой дал войскам КНДР возможность ознакомиться с технологиями и тактикой современной войны.

"Отношения между Северной Кореей и Россией, а также участие Северной Кореи в войне в Украине является своевременным напоминанием всем нам о глобальном характере угроз безопасности", - подчеркнул Винтер.

Он подчеркнул, что Северная Корея использовала этот конфликт в качестве возможности для испытания ряда своих баллистических ракетных систем и получила реальный боевой опыт.

Полученный Пхеньяном опыт будет учтен во время ежегодных военных учений США и Южной Кореи "Щит свободы Ульчи" (UFS), которые стартуют в понедельник.

В них примут участие 70 военнослужащих из 11 стран UNC. Нынешние учения будут включать сценарии противодействия угрозам глушения GPS, кибератакам и операциям с использованием дронов.

За несколько дней до учений КНДР снова запустила баллистические ракеты. В UNC осудили такие "провокации", отметив, что они увеличивают вероятность ошибок на полуострове.

Полеты дронов и нарушение перемирия

Одной из задач UNC является мониторинг соблюдения перемирия. В то же время командование до сих пор не обнародовало результаты расследования по обвинениям Сеула в отправке военных дронов в Пхеньян в октябре 2024 года.

Винтер отказался подтвердить, завершено ли это расследование, которое длится почти два года. Он пояснил, что такие дела "невероятно сложны" и не все отчеты выносятся в целом.

Чем занимается Командование ООН

Командование ООН (UNC) – это многосторонний орган под руководством США, отвечающий за контроль и соблюдение перемирия на Корейском полуострове, заключенного после Корейской войны 1950-1953 годов.

Основными задачами организации является мониторинг и расследование, деэскалация и коммуникация и оборона Южной Кореи.