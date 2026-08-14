КНДР заявила о "пороге ядерной войны" и пригрозила США и Южной Корее
КНДР заявила, что будущие военные учения США и Южной Кореи якобы приближают мир к ядерной войне. Пхеньян также добавил, что может воспользоваться своим правом на "самооборону".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Пхеньян набросился с угрозами на Вашингтон и Сеул
США и Южная Корея планируют начать совместные военные учения 17 августа.
В этом году во время подготовки к ним учитывается новый опыт, который Северная Корея, вероятно, получила благодаря участию в войне России против Украины.
Однако планы Вашингтона и Сеула возмутили Пхеньян - он выступил с новой порцией предупреждений и угроз.
"КНДР не потерпит серьезную конфронтационную ситуацию, которую создают вражеские государства", - заявили в МИД Северной Кореи.
Более того, в ведомстве добавили, что страна готова "воспользоваться своим правом на самооборону". О чем конкретно идет речь - пока неизвестно.
Северная Корея возмущена пересмотром ядерной стратегии США
На фоне последних событий КНДР также начала критиковать американскую ядерную стратегию, которую сейчас пересматривают.
Пхеньян обвиняет Вашингтон в том, что он долгое время использует ядерный потенциал как ключевой инструмент для реализации своих "гегемонных и агрессивных политических и военных целей".
"Новая ядерная доктрина США - серьезный опасный фактор, поскольку она разрушает ядерный баланс в мире, эскалирует гонку ядерных вооружений и ставит глобальную безопасность на порог ядерной войны", - заявили в МИД Северной Кореи.
В то же время, заместитель министра обороны США Элбридж Колби заверил, что кардинальных изменений в ядерной стратегии Вашингтона не планируется.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что КНДР запустила свою баллистику в направлении Восточного моря, реагируя на совместные маневры США и Южной Кореи.
Кроме того, мы писали, что война против Украины на стороне России дает Северной Корее новое преимущество.
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