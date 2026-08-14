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КНДР заявила о "пороге ядерной войны" и пригрозила США и Южной Корее

09:58 14.08.2026 Пт
2 мин
Пхеньян возмущен новым решением Белого дома
aimg Юлия Капитонова
КНДР заявила о "пороге ядерной войны" и пригрозила США и Южной Корее Фото: Ким Чен Ын, диктатор КНДР (Getty Images)
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КНДР заявила, что будущие военные учения США и Южной Кореи якобы приближают мир к ядерной войне. Пхеньян также добавил, что может воспользоваться своим правом на "самооборону".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Пхеньян набросился с угрозами на Вашингтон и Сеул

США и Южная Корея планируют начать совместные военные учения 17 августа.

В этом году во время подготовки к ним учитывается новый опыт, который Северная Корея, вероятно, получила благодаря участию в войне России против Украины.

Однако планы Вашингтона и Сеула возмутили Пхеньян - он выступил с новой порцией предупреждений и угроз.

"КНДР не потерпит серьезную конфронтационную ситуацию, которую создают вражеские государства", - заявили в МИД Северной Кореи.

Более того, в ведомстве добавили, что страна готова "воспользоваться своим правом на самооборону". О чем конкретно идет речь - пока неизвестно.

Северная Корея возмущена пересмотром ядерной стратегии США

На фоне последних событий КНДР также начала критиковать американскую ядерную стратегию, которую сейчас пересматривают.

Пхеньян обвиняет Вашингтон в том, что он долгое время использует ядерный потенциал как ключевой инструмент для реализации своих "гегемонных и агрессивных политических и военных целей".

"Новая ядерная доктрина США - серьезный опасный фактор, поскольку она разрушает ядерный баланс в мире, эскалирует гонку ядерных вооружений и ставит глобальную безопасность на порог ядерной войны", - заявили в МИД Северной Кореи.

В то же время, заместитель министра обороны США Элбридж Колби заверил, что кардинальных изменений в ядерной стратегии Вашингтона не планируется.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что КНДР запустила свою баллистику в направлении Восточного моря, реагируя на совместные маневры США и Южной Кореи.

Кроме того, мы писали, что война против Украины на стороне России дает Северной Корее новое преимущество.

Также узнайте, что именно КНДР недавно передала армии РФ.

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