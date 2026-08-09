Россия намерена привлечь до 50 тысяч солдат КНДР, - Зеленский

Россия приняла решение, чтобы на ее территории для выполнения задач было еще от 30 до 50 тысяч солдат из Северной Кореи. Это значит, что они опыт современной войны.

"Мы должны понимать, что корейцы время от времени появляются на территории РФ, мы это видим, мы это знаем. Если сначала речь шла о сотнях, затем о тысячах, то сейчас принято решение, чтобы на территории России находилось от 30 до 50 тысяч северокорейцев. Они изучают эту войну", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что учитывая, что КНДР будет получать опыт современной войны от РФ, это может нести угрозу для других государств на азиатском направлении.

Помимо этого, Северная Корея будет получить от России лицензии и все военные инструменты. В совокупности и с учетом того, что ракеты на КНДР обнаруживались на территории Украины, Зеленский считает, что Южная Корее должна более тесно сотрудничать с Украиной.

"Мы открыты. Мы бы очень хотели получить поддержку от Южной Кореи в виде того, чего нам не хватает - это системы противовоздушной обороны. А мы готовы работать и в направлении Drone Deal и т. п. В Южной Корее есть юридическое ограничение в соответствии с Конституцией, это их выбор. Но мы хотели бы сотрудничества и рассчитываем на это, наши дипломаты ведут переговоры", - резюмировал президент.