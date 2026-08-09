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Россия намерена привлечь до 50 тысяч солдат КНДР, - Зеленский

00:55 09.08.2026 Вс
2 мин
Що сказав Зеленський про участь солдатів КНДР у війні проти України?
aimg Эдуард Ткач
Россия намерена привлечь до 50 тысяч солдат КНДР, - Зеленский Фото: северокорейцы будут обучаться современной войне (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Россия приняла решение, чтобы на ее территории для выполнения задач было еще от 30 до 50 тысяч солдат из Северной Кореи. Это значит, что они опыт современной войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью в эфире телемарафона.

"Мы должны понимать, что корейцы время от времени появляются на территории РФ, мы это видим, мы это знаем. Если сначала речь шла о сотнях, затем о тысячах, то сейчас принято решение, чтобы на территории России находилось от 30 до 50 тысяч северокорейцев. Они изучают эту войну", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что учитывая, что КНДР будет получать опыт современной войны от РФ, это может нести угрозу для других государств на азиатском направлении.

Помимо этого, Северная Корея будет получить от России лицензии и все военные инструменты. В совокупности и с учетом того, что ракеты на КНДР обнаруживались на территории Украины, Зеленский считает, что Южная Корее должна более тесно сотрудничать с Украиной.

"Мы открыты. Мы бы очень хотели получить поддержку от Южной Кореи в виде того, чего нам не хватает - это системы противовоздушной обороны. А мы готовы работать и в направлении Drone Deal и т. п. В Южной Корее есть юридическое ограничение в соответствии с Конституцией, это их выбор. Но мы хотели бы сотрудничества и рассчитываем на это, наши дипломаты ведут переговоры", - резюмировал президент.

Что еще важно знать

Напомним, на днях в Bloomberg вышел материал, где было сказано, что доходы главы КНДР Ким Чен Ына после начала полномасштабной войны РФ против Украины. В частности, с 2022 по 2025 год он получил 22 млрд долларов иностранной выручки.

Также мы писали, что по данным ГУР МО Украины, Северная Корея перебросила в Россию партию из более чем 100 баллистических ракет и специализированные ракетные подразделения. Это в свою очередь может привести к еще большим разрушениям в Украине.

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