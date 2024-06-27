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Северная Корея успешно испытала ракеты, способные нести несколько боеголовок

Пхеньян, Северная Корея, Четверг 27 июня 2024 02:16
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Северная Корея успешно испытала ракеты, способные нести несколько боеголовок Фото: КНДР испытала новый тип ракеты на фоне углубления сотрудничества с РФ (фото из открытых источников)
Автор: Валерий Савицкий

Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея) успешно провела важное испытание, направленное на разработку ракет, которые одновременно несут несколько боеголовок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Испытание было проведено в среду, 26 июня, с использованием двигателя первой ступени, которым оснащена твердотопливная баллистическая ракета средней и большой дальности.

Корейское центральное информационное агентство (KCNA) сообщило, что ракета успешно отделила боеголовки, которые были точно наведены на три заданные цели.

"Целью было обеспечить возможность уничтожения отдельных целей с помощью нескольких боеголовок", - говорится в сообщении.

Угроза военной помощи РФ

Не исключено, что эти испытания связаны с недавним визитом российского диктатора Владимира Путина в Пхеньян. Таким образом КНДР демонстрирует силу и вероятную готовность поставлять Кремлю оружие для войны против Украины.

Об этом может свидетельствовать послание министра обороны Северной Кореи Кан Сун Нам. В нем он назвал "непростительным, отвратительным актом против человечности" недавнее падение обломков ракеты российской ПВО на пляже в Севастополе во время сбивания якобы американских ракет ATACMS. В результате инцидента погибли по меньшей мере четыре человека и 151 был ранен.

По словам Сун Нама, эта атака подчеркнула, что Вашингтон выступает в роли "первоклассного государственного спонсора терроризма", добавив, что любое возмездие со стороны России будет "наиболее оправданной обороной".

Напомним, южнокорейские военные сообщили о запуске Северной Кореей гиперзвуковой ракеты у своего восточного побережья 26 июня. По их данным, она взорвалась в воздухе.

Южная Корея, США и Япония осудили этот запуск как нарушение резолюций Совета Безопасности ООН и серьезную угрозу, а также предостерегли от новых провокаций после саммита между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и российским диктатором Владимиром Путиным, который состоялся на прошлой неделе.

Во время первого за 24 года визита Путина в Северную Корею лидеры двух стран подписали пакт о взаимной обороне. Ким восхвалял его как союзнический, но президент Южной Кореи Юн Сок Йол назвал его "анахроничным".

Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея решительно осудили углубление военного сотрудничества между Россией и КНДР, и назвали это серьезным беспокойством и угрозой стабильности.

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