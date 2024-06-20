Северокорейское государственное агентство обнародовало пункты договора между КНДР и РФ
По информации Корейского центрального информационного агентства, договор РФ и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предусматривает "немедленное" оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Пока непонятно, корейское агентство опубликовало отдельные пункты или полный текст. Приводим их в переводе ТАСС:
- Немедленное оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран;
- При угрозе агрессии страны согласуют меры координации позиций, обеспечат сотрудничество в устранении угрозы;
- Москва и Пхеньян обязуются не вступать с третьими странами в соглашения, которые могут нести угрозу суверенитету и безопасности двух стран;
- РФ и КНДР стремятся увеличить объемы двусторонней торговли и создать благоприятные условия для экономического сотрудничества;
- Москва и Пхеньян условились развивать отношения в сфере космоса, мирного атома, ИИ и ИТ;
- Страны активизируют сотрудничество в сфере СМИ для противодействия недостоверной информации и информационным провокациям;
- РФ и КНДР создадут систему принятия мер для укрепления оборонного потенциала с целью предотвращения войны, обеспечения мира;
- Договор о стратегическом партнерстве РФ и КНДР носит бессрочный характер.
Во вторник, 18 июня, российский диктатор Владимир Путин прибыл с визитом в столицу КНДР Пхеньяна. Западная пресса пишет, что поездка, скорее всего, была связана с поиском вооружения для войны против Украины.
В Пхеньяне Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын подписали договор о стратегическом партнерстве, который, по словам российского диктатора, предусматривает в том числе предоставление взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора. Текст документа в тот момент не был опубликован.
В Белом доме назвали "расширением партнерства" официальный визит Путина в Пхеньян, а также отметили, что РФ таким образом продолжает собирать коалицию против демократического мира.
Подробнее о визите – в материале РБК-Украина .
Из Северной Кореи российский диктатор вылетел во Вьетнам .
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