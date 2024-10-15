ua en ru
Вт, 15 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В армии России формируют "особый бурятский батальон" из военных КНДР, - источники

Вторник 15 октября 2024 15:19
UA EN RU
В армии России формируют "особый бурятский батальон" из военных КНДР, - источники Фото: россияне формируют "особый бурятский батальон" из военных КНДР (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец, Ульяна Безпалько

В российской оккупационной армии на базе 11 отдельной десантно-штурмовой бригады формируется "особый бурятский батальон". Он укомплектован военными Северной Кореи.

Об этом РБК-Україна сообщили источники в Силах обороны.

Как рассказали собеседники, ориентировочное количество личного состава этого батальона насчитывает до трех тысяч человек. Сейчас в нем проходит процесс обеспечения военных стрелковым вооружением и боеприпасами.

Источники предполагают, что, вероятно, этот батальон враг привлечет к выполнению боевых задач вблизи Суджи и Курска.

Участие военных КНДР в войне против Украины

Напомним, что Северная Корея является лидером по поддержке РФ в войне против Украины. Она снабжает оккупационные войска ракетами, а также миллионами артиллерийских снарядов. Впрочем, недавно стало известно и о привлечении северокорейских войск к российско-украинской войне.

Так, издание Washington Post написало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят подготовку на российской территории перед отправкой на фронт в Украину, которая может произойти до конца 2024 года.

Добавим, что по данным источников РБК-Украина, в начале октября этого года в результате ракетного удара вблизи оккупированного Донецка были ликвидированы 6 офицеров из Северной Кореи.

Вчера на информацию о подготовке Россией нескольких тысяч военнослужащих из КНДР для вероятной переброски на войну в Украину отреагировал президент Владимир Зеленский. Он сказал, что это уже "фактическое включение КНДР в войну против Украины".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДР Ким Чен Ын Северная Корея Война России против Украины
NEWS
В армии России формируют "особый бурятский батальон" из военных КНДР, - источники
В армии России формируют "особый бурятский батальон" из военных КНДР, - источники
DAILY
Тюрьма вместо паспорта России. Как наводчик из Запорожья "сдавал" ВСУ и помогал оккупантам
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Тюрьма вместо паспорта России. Как наводчик из Запорожья "сдавал" ВСУ и помогал оккупантам