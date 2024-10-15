В армии России формируют "особый бурятский батальон" из военных КНДР, - источники
В российской оккупационной армии на базе 11 отдельной десантно-штурмовой бригады формируется "особый бурятский батальон". Он укомплектован военными Северной Кореи.
Об этом РБК-Україна сообщили источники в Силах обороны.
Как рассказали собеседники, ориентировочное количество личного состава этого батальона насчитывает до трех тысяч человек. Сейчас в нем проходит процесс обеспечения военных стрелковым вооружением и боеприпасами.
Источники предполагают, что, вероятно, этот батальон враг привлечет к выполнению боевых задач вблизи Суджи и Курска.
Участие военных КНДР в войне против Украины
Напомним, что Северная Корея является лидером по поддержке РФ в войне против Украины. Она снабжает оккупационные войска ракетами, а также миллионами артиллерийских снарядов. Впрочем, недавно стало известно и о привлечении северокорейских войск к российско-украинской войне.
Так, издание Washington Post написало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят подготовку на российской территории перед отправкой на фронт в Украину, которая может произойти до конца 2024 года.
Добавим, что по данным источников РБК-Украина, в начале октября этого года в результате ракетного удара вблизи оккупированного Донецка были ликвидированы 6 офицеров из Северной Кореи.
Вчера на информацию о подготовке Россией нескольких тысяч военнослужащих из КНДР для вероятной переброски на войну в Украину отреагировал президент Владимир Зеленский. Он сказал, что это уже "фактическое включение КНДР в войну против Украины".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.