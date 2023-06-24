В российском Шебекино горит предприятие: власти жалуются на атаку дрона

В Шебекино Белгородской области РФ произошел пожар на промышленном предприятии. Власти заявили об атаке дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

По его словам, с БПЛА было сброшено взрывное устройство, что повлекло за собой "небольшой пожар".

"Пострадавших нет. Пожарные расчеты уже прибыли на место ликвидации последствий", - написал Гладков.

Ситуация в Белгородской области

Последние месяцы жители Белгородской области и ее власти все чаще сообщают о якобы обстрелах и взрывах, обвиняя во всем ВСУ.

Так, взрывы раздавались 19 июня в городе Валуйки, там в результате взрывов повреждены дома, автомобили, проезжая часть, а некоторые машины перевернуло на крыши.

А 7 июня жители Шебекино также заявляли о "прилетах", что привело к задымлению почти всего города.

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