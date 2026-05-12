Южнокорейские ракетные системы Chunmoo усилят ПВО Эстонии

Что приобрела Эстония

Новый контракт заключен в дополнение к первоначальному договору на шесть РСЗО, подписанному в конце 2025 года. Стоимость первоначального рамочного контракта составляла 290 млн евро - он предусматривал поставку шести пусковых установок, ракет трех типов и обучение персонала.

Hanwha Aerospace обязалась вложить 20% стоимости контракта в эстонскую оборонную промышленность.

Возможности системы

Chunmoo - современная высокомобильная РСЗО на колесном шасси 8 на 8. Система способна запускать управляемые ракеты с дальностью до 80 км, а также ракеты дальнего радиуса действия CTM-290, которые поражают цели на расстоянии до 290 км.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур назвал соглашение "значительным укреплением потенциала" и подчеркнул, что сотрудничество с Южной Кореей выходит за пределы чисто военной сферы.

Первые Chunmoo ожидаются в Эстонии во второй половине 2027 года.