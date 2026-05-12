RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Южнокорейские ракетные системы Chunmoo усилят ПВО Эстонии

06:20 12.05.2026 Вт
2 мин
Эстония покупает еще больше РСЗО. На что способны эти высокомобильные системы?
aimg Екатерина Коваль
Фото: установки поступят в Эстонию в 2027 году (flick.com by Shane MacClurе)

Эстония заключила договор на поставку трех дополнительных реактивных систем залпового огня Chunmoo южнокорейской компании Hanwha Aerospace. Таким образом общий заказ вырос с шести до девяти единиц.

Что приобрела Эстония

Новый контракт заключен в дополнение к первоначальному договору на шесть РСЗО, подписанному в конце 2025 года. Стоимость первоначального рамочного контракта составляла 290 млн евро - он предусматривал поставку шести пусковых установок, ракет трех типов и обучение персонала.

Hanwha Aerospace обязалась вложить 20% стоимости контракта в эстонскую оборонную промышленность.

Возможности системы

Chunmoo - современная высокомобильная РСЗО на колесном шасси 8 на 8. Система способна запускать управляемые ракеты с дальностью до 80 км, а также ракеты дальнего радиуса действия CTM-290, которые поражают цели на расстоянии до 290 км.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур назвал соглашение "значительным укреплением потенциала" и подчеркнул, что сотрудничество с Южной Кореей выходит за пределы чисто военной сферы.

Первые Chunmoo ожидаются в Эстонии во второй половине 2027 года.

В последние дни ситуация в воздушном пространстве стран Балтии существенно обострилась из-за провокаций со стороны РФ. В ночь на 7 мая несколько российских беспилотников нарушили границу Латвии, а один из них упал на нефтяной резервуар в городе Резекне.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия намеренно использует средства радиоэлектронной борьбы, чтобы уводить украинские дроны на территорию стран НАТО.

Он подчеркнул, что Украина и Латвия находятся в постоянном контакте, а компетентные органы обеих стран обмениваются данными для выяснения обстоятельств. Киев предложил союзникам помощь в предотвращении подобных инцидентов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЭстонияЮжная КореяПВОБалтия