Південнокорейські ракетні системи Chunmoo посилять ППО Естонії

Естонія уклала договір на постачання трьох додаткових реактивних систем залпового вогню Chunmoo південнокорейської компанії Hanwha Aerospace. Таким чином загальне замовлення зросло з шести до дев'яти одиниць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
Що придбала Естонія
Новий контракт укладено на доповнення до первісного договору на шість РСЗО, підписаного наприкінці 2025 року. Вартість початкового рамкового контракту становила 290 млн євро - він передбачав постачання шести пускових установок, ракет трьох типів і навчання персоналу.
Hanwha Aerospace зобов'язалася вкласти 20% вартості контракту в естонську оборонну промисловість.
Можливості системи
Chunmoo - сучасна високомобільна РСЗО на колісному шасі 8 на 8. Система здатна запускати керовані ракети з дальністю до 80 км, а також ракети далекого радіусу дії CTM-290, які вражають цілі на відстані до 290 км.
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур назвав угоду "значним зміцненням потенціалу" і підкреслив, що співпраця з Південною Кореєю виходить за межі суто військової сфери.
Перші Chunmoo очікуються в Естонії у другій половині 2027 року.
Останніми днями ситуація в повітряному просторі країн Балтії суттєво загострилася через провокації з боку РФ. У ніч на 7 травня кілька російських безпілотників порушили кордон Латвії, а один із них упав на нафтовий резервуар у місті Резекне.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія навмисно використовує засоби радіоелектронної боротьби, щоб відводити українські дрони на територію країн НАТО.
Він наголосив, що Україна та Латвія перебувають у постійному контакті, а компетентні органи обох країн обмінюються даними для з’ясування обставин. Київ запропонував союзникам допомогу в запобіганні подібним інцидентам.