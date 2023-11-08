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Южнее Бахмута идут бои за инициативу: эксперт объяснил их важность

Бахмут, Среда 08 ноября 2023 10:14
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Южнее Бахмута идут бои за инициативу: эксперт объяснил их важность Фото: южнее Бахмута идут бои за инициативу (Getty Images) АВТОР: НАТАЛИЯ ЮРЧЕНКО
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко
Эксперт: Владислав Селезнев

На южном фланге Бахмутского направления идут бои за инициативу. Это определит, кто будет вынужден отступать.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Риск окружения Авдеевки и дефицит ресурсов. Что происходит на фронте накануне зимы".

Как отмечается, оккупанты под Бахмутом пытаются атаковать Андреевку и Клещиевку. Ранее они были освобождены украинскими военными. Основное преимущество этих позиций - господствующие высоты, позволяющие защитникам скрыто перемещаться и удачно атаковать.

На некоторых участках ВСУ пересекли железнодорожную линию. Россияне в свою очередь, не жалея ресурсов, строят фортификационные линии вдоль трассы, объединяющей Бахмут и Горловку.

Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что у врага достаточно человеческих ресурсов. Учитывая украинские ресурсы, вероятно, наступление скоро замедлится.

"Сейчас южнее Бахмута идут бои за инициативу, кто будет дальше определять ситуацию на поле боя, а кто будет вынужден отходить. Ключевой фактор, определяющий перспективу - это ресурсы", - отметил эксперт.

Что происходит вблизи Бахмута

Следует отметить, что Бахмут в течение долгих месяцев остается эпицентром боевых действий. Во время летнего контрнаступления украинские военные продвинулись на южном и северном фланге Бахмута. Сам город остается под контролем врага.

Сейчас ВСУ, согласно последним сводкам Генштаба, атакуют на южном фланге Бахмутского направления.

Силы обороны также допускали, что в случае потери оккупантами северного фланга ВСУ смогут взять Бахмут в оперативное окружение.

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