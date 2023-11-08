Оккупанты возобновили штурмы на Лиманском направлении: назван район

В течение суток произошло 45 боевых столкновений. Кроме того, ВСУ отбили более 40 атак врага, а оккупанты возобновили штурмы на Лиманском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

Враг безуспешно штурмовал позиции украинских военных в районе Сеньковки, Ивановки, Берестового (Харьковская область), где ВСУ отбили более 6 атак противника.

"Беспешными были наступательные действия врага в районе населенных пунктов Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области, где подразделениями Сил обороны отражено 14 атак врага", - отметил Ковалев.

"На Бахмутском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Богдановки, Андреевки и Клещиевки Донецкой области. Наши войска отразили 6 атак противника", - рассказал он.

Ситуация на фронте: коротко

Отметим, что по сравнению со вчера, 7 ноября, количество атак и боестолкновений на линии фронта уменьшилось практически вдвое. Кроме того, немного сузилась география штурмов. Если вчера оккупанты штурмовали позиции и в районе Красногоровки и Марьинки, то сегодня - только в районе Марьинки.

Что касается итогов недели, то в Генштабе 6 ноября сообщали, что россияне пытаются штурмовать позиции ВСУ сразу по нескольким направлениям. За неделю произошло более 400 боевых столкновений.

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