Весна без света: Прикарпатье обесточено из-за мощного ветра и снега

Из-за сильных порывов ветра и снега с дождем без света остались жители многих населенных пунктов Прикарпатья. Украинцев предупреждают - могут быть новые аварийные обесточивания.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.

Ситуация с отключениями в Черновицкой области

В пресс-службе АО "Черновцыоблэнерго" в Facebook сообщили, что на фоне непогоды - сильных порывов ветра, снега с дождем и холода - в сетях области уже фиксируют аварийные отключения электроэнергии.

По состоянию на 10 часов утра четверга (10 апреля), было обесточено пять линий 10 кВ в Вижницком участке. В результате без напряжения остались жители:

села Виженка;

села Черногузы;

села Испас;

села Берегомет;

села Мигово;

частично - города Вижница.

Также аварийно были отключены линии, которые питают потребителей:

в селе Брусеньки;

в селе Нижние Становцы;

на хуторе Нимчич;

на хуторе Затень;

в селе Красноильск;

в селе Старая Красношора;

в селе Чудей;

частично - в селе Иживцы.

Жителей области предупредили, что "с такой погодой еще могут быть новые аварийные обесточивания".

"Как правило, это происходит цепной реакцией: мы восстанавливаем питание в одном месте, следом возникает обесточивание в нескольких других. Поэтому сегодня для нас сложный день. Пока будет длиться непогода, аварийные ситуации в электрических сетях еще будут возникать", - объяснили в облэнерго.

Уточняется, что кроме аварийных бригад к восстановительным работам привлекают также вахтовые бригады облэнерго вместе с техникой.

"Поэтому усиливаем свои возможности, чтобы подать напряжение всем аварийно обесточенным потребителям, как только будет техническая возможность", - добавили в учреждении.

Отмечается, что колл-центр "Черновцыоблэнерго" работает круглосуточно. Звонить можно по следующим номерам:

(0372) 584 980;

067 230 99 00;

099 230 99 00.

Публикация АО "Черновцыоблэнерго" (скриншот: facebook.com/oblenergocv)

Что рассказали в "Прикарпатьеоблэнерго"

Оператор системы распределения электрической энергии АО "Прикарпатьеоблэнерго" сообщил, что в результате погодных условий на Прикарпатье обесточены около 4,5 тысячи потребителей.

"Из-за усиления северо-западного ветра до 15-20 м/с и налипания мокрого снега, на Прикарпатье - аварийные обесточивания. Отключения коснулись 41-го населенного пункта", - рассказали в пресс-службе компании в Facebook.

Уточняется, что обесточивание по линиям 6-10 кВ зафиксированы:

в Лиске;

в Тлумаче;

в Городенке;

в Коломые;

в Снятине;

в Галиче;

в Косове;

в Рогатине;

в Богородчанах;

в Калуше.

"Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в перечисленных населенных пунктах. Работы по ликвидации единичных погашений также выполняют на Франковщине", - отметили в компании.

В завершение гражданам напомнили, что те, у кого нет света, могут узнать причину отсутствия электроснабжения:

на стартовой странице сайта облэнерго - под кнопкой "Отключение";

в меню Viber-бота облэнерго - по номеру лицевого счета.

Публикация АО "Прикарпатьеоблэнерго" (скриншот: facebook.com/oe.if.ua)