Непогода парализовала Львовскую область: где пропал свет и что делать при оборванных проводах
Непогода в Украине наделала беды во Львовской области. Из-за сильных порывов ветра и метели без света остались люди в полсотни населенных пунктах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЧАО "Львовоблэнерго" в Facebook.
В каких районах Львовской области пропал свет
В "Львовоблэнерго" рассказали, что сильные порывы ветра и метели сегодня утром вызвали отключения в электросетях области. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения потребителей.
Уточняется, что по состоянию на 8 часов утра четверга, 10 апреля, из-за непогоды были обесточены:
- 14 линий электропередачи напряжением 6-10 кВ - полностью;
- 6 линий электропередачи - частично.
Это привело к обесточиванию 17 населенных пунктов (полностью) и 33 (частично) в разных районах Львовской области:
- в Северном районе электрических сетей (РЭС) - Червоноградско-Сокальская, Радеховская и Каменка-Бугская части;
- в Центральном РЭС - Пустомытовская и Николаевская части;
- в Карпатском РЭС - Самборская и Старосамборская части;
- в Восточном РЭС - Золочевская и Бродовская части;
- в Западном РЭС - Мостиская часть;
- в Южном РЭС - Сколевская часть.
Уточняется, что восстанавливают электропитание 23 бригады "Львовоблэнерго" (в составе 98 работников). Задействовано 34 единицы техники.
Что делать при повреждении электросетей
"Если вы увидели повреждение электросетей, не приближайтесь к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее восьми метров - можно получить смертельный удар электротоком", - отметили в компании.
Уточняется, что отходить из опасной зоны нужно "гусиным шагом":
- сведите ступни ног вместе;
- не отрывайте их друг от друга и от земли;
- передвигайтесь мелкими скользящими шагами.
Кроме того, необходимо организовать охрану места обрыва провода, чтобы туда никто не попал до приезда оперативно-выездной бригады "Львовоблэнерго".
Куда обращаться, если вы увидели обрыв провода
Гражданам, которые увидели поврежденные электросети, советуют сразу сообщить о ситуации по номерам (колл-центра):
- 0-800-30-15-68 (круглосуточно, бесплатно);
- 067-333-15-68;
- 050-460-15-68;
- 093-170-15-68;
- 032-290-75-68.
Кроме того, оставить сообщение можно в чат-ботах "Львовоблэнерго":
Если же из-за непогоды упали деревья (ветки) или травмировались люди, следует сообщать экстренные службы по телефонам: "101", "112" или "103".
Последствия непогоды во Львовской области (скриншот: facebook.com/lvivoblenergo)
Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, почему сейчас снижение температуры воздуха до нуля градусов по Цельсию и ниже считается потенциально опасным погодным явлением - заморозком.
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