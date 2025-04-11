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До 16 см снега: синоптики назвали области Украины, которые больше всего заснежило

Украина, Пятница 11 апреля 2025 10:27
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До 16 см снега: синоптики назвали области Украины, которые больше всего заснежило Фото: синоптики назвали области, которые больше всего заснежило 11 апреля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Утром 11 апреля в Украине заснежило. В некоторых регионах ожидаются сугробы до 16 см.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

"11 апреля в Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях утром значительный мокрый снег, налипание мокрого снега (образование снежного покрова 5-16 см), на дорогах гололедица", - рассказали синоптики.

Кроме того, в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

"Ночью 11 и 12 апреля на большей части территории Украины заморозки в воздухе 0-5° (II уровень опасности, оранжевый)", - добавили в "Укргидрометцентре".

Также 13 и 14 апреля заморозки на поверхности почвы 0-5° (І уровень опасности, желтый).

Потепление в Украине

В последние дни в Украине сильно похолодало. Синоптики предупреждали, что заморозки и снег продержатся практически неделю. 12 апреля станет переходным перед тем, как температура в Украине начнет подниматься.

А уже 13 апреля в Украину придет потепление. В воскресенье, 13 апреля, когда украинцы будут отмечать Вербное воскресенье, погода в Украине должна быть преимущественно без осадков.

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