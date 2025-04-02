Синоптики предупреждают о потенциально опасном погодном явлении с 6 апреля: о чем речь
В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, что с 6 апреля снижение температуры воздуха до нуля градусов по Цельсию и ниже будет считаться потенциально опасным погодным явлением. Речь идет о заморозках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.
Что такое заморозки и когда они могут быть опасными
Украинцам объяснили, что в этом году - начиная с 6 апреля - если температуры воздуха будут снижаться до 0°C и ниже, то это будет считаться заморозками.
Отмечается, что они будут иметь потенциально опасный или стихийный характер, ведь в Украине уже начался вегетационный период (время, в течение которого растения растут и развиваются) - когда среднесуточная температура воздуха составляет 5°C и выше.
В УкрГМЦ напомнили, что заморозки - это явление, характерное для переходных периодов:
- от зимы к лету;
- от лета к зиме.
"Обычно заморозком называют кратковременное снижение температуры воздуха или поверхности почвы до 0°C и ниже на фоне постоянной положительной температуры", - объяснили эксперты.
Уточняется, что заморозки чаще всего отмечаются в ночные или утренние часы при ясной, тихой погоде - когда создаются условия для интенсивного радиационного выхолаживания земной поверхности и приземного слоя воздуха.
Кроме того, заморозки возможны вследствие общего похолодания.
"Опасные заморозки преимущественно имеют адвективно-радиационный характер", - добавили в Украинском гидрометеорологическом центре.
В завершение синоптики отметили, что именно с 6 апреля ожидают снижения температуры до заморозков.
"Поэтому следите за предупреждениями от УкрГМЦ, чтобы быть готовыми к любым проявлениям погоды", - подытожили в учреждении.
Публикация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Напомним, ранее метеоролог и синоптик Наталья Диденко рассказала, что на Украину надвигается холодная воздушная масса. По ее словам, похолодание может сопровождаться "вероятными ночными заморозками, усилением ветра и мокрым снегом".
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