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Вопрос статуса Крыма сейчас "не ко времени", но это не дает России свободы действий, - Макрон

Четверг 24 апреля 2025 17:51
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Вопрос статуса Крыма сейчас "не ко времени", но это не дает России свободы действий, - Макрон Фото: президент Франции Эмануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Президент Франции Эмануэль Макрон считает, что сейчас обсуждать статус украинского полуострова Крым, который оккупировала Россия, "не время".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Такой комментарий Макрон сделал в ответ на вчерашнее заявление американского лидера Дональда Трампа. Тот заявил, что Крым, аннексированный Россией в 2014 году, "потерян" для Киева.

В Кремле, конечно, сразу "полностью" согласились с высказываниями американского президента по Крыму.

Макрон, однако, воспринял высказывания Трампа не так однозначно, По словам президента Франции, Трамп лишь "описал фактическую ситуацию".

"Означает ли это, что мы должны предоставить России полную свободу действий? Нет. Вопрос статуса полуострова сейчас в любом случае не стоит, и решать его не нам", - подчеркнул французский лидер.

Мирный план США и вопрос Крыма и вопрос Крыма

Напомним, недавно The Washington Post сообщила, что Соединенные Штаты подготовили свой план по мирному соглашению между Украиной и Россией.

По данным издания, речь идет о возможности признания Крыма российским, а также об отмене части антироссийских санкций. Взамен Россия должна была бы прекратить боевые действия, что фактически привело бы к замораживанию конфликта.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все разговоры о Крыме, Запорожской АЭС и НАТО являются не более чем спекуляциями. По его словам, первым и ключевым условием для начала любых содержательных переговоров является безусловное прекращение огня.

Трамп же заявил, что публичный отказ Зеленского признавать Крым российским якобы вредит мирным переговорам.

По его словам, ситуация для Украины тяжелая, и если не будет мира, то через три года "можно потерять всю страну".

Впрочем Трамп уклонился на прямой вопрос журналистов, предлагает ли Вашингтон признавать Крым российским для мирного соглашения между Киевом и Москвой.

В свою очередь, Зеленский напомнил США о Крымской декларации первой администрации Трампа. Это документ, который был обнародован 25 июля 2018 года Госдепартаментом США, он подтвердил непризнание аннексии Крыма Россией.

Крымская декларация подчеркивает, что Россия, путем вторжения в Украину и попытки аннексии Крыма в 2014 году, нарушила основополагающий принцип международного права, согласно которому ни одна страна не может силой менять границы другой.

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