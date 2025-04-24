ua en ru
Чт, 24 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Трамп уклонился от ответа по Крыму: "Просто хочу, чтобы война закончилась"

Вашингтон, Четверг 24 апреля 2025 03:08
UA EN RU
Трамп уклонился от ответа по Крыму: "Просто хочу, чтобы война закончилась" Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп не стал отвечать, предлагает ли Вашингтон признавать Крым российским для мирной сделки между Киевом и Москвой.

Как передает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

Журналист спросил у Трампа, предусматривает ли возможная сделка между США и Россией признание Крыма российским.

"Я просто хочу, чтобы война закончилась. Мне все равно - если они оба довольны, они оба подпишут соглашение. У меня нет фаворитов. Я не хочу, чтобы у меня были фавориты. Я хочу, чтобы сделка была заключена", - уклончиво ответил американский лидер.

Он в очередной раз раскритиковал экс-президента США Джо Байдена за то, что тот "не должен был допустить этой войны.

"Мы тратим сотни миллиардов, может быть, 350 миллиардов долларов, которые мы дали Украине. И мы могли бы использовать эти деньги прямо здесь. Так что я бы хотел это увидеть", - добавил президент.

Трамп также заявил, что самое главное сейчас - остановить войну.

Слухи о Крыме

Напомним, ранее западные издания писали, что США предложили в рамках мирной сделки между Украиной и Россией признать аннексию Крыма.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не признает Крым российским.

Такое заявление вызвало недовольство у Трампа. По его мнению, оно вредит мирным переговорам с Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Крым Дональд Трамп Мирные переговоры Война в Украине
NEWS
Россияне массированно атаковали Киев дронами и ракетами: что известно о последствиях
Россияне массированно атаковали Киев дронами и ракетами: что известно о последствиях
DAILY
Социолог Владимир Паниотто: Большинство украинцев сохраняют готовность к длительному сопротивлению
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Социолог Владимир Паниотто: Большинство украинцев сохраняют готовность к длительному сопротивлению