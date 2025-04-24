Трамп уклонился от ответа по Крыму: "Просто хочу, чтобы война закончилась"
Президент США Дональд Трамп не стал отвечать, предлагает ли Вашингтон признавать Крым российским для мирной сделки между Киевом и Москвой.
Как передает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.
Журналист спросил у Трампа, предусматривает ли возможная сделка между США и Россией признание Крыма российским.
"Я просто хочу, чтобы война закончилась. Мне все равно - если они оба довольны, они оба подпишут соглашение. У меня нет фаворитов. Я не хочу, чтобы у меня были фавориты. Я хочу, чтобы сделка была заключена", - уклончиво ответил американский лидер.
Он в очередной раз раскритиковал экс-президента США Джо Байдена за то, что тот "не должен был допустить этой войны.
"Мы тратим сотни миллиардов, может быть, 350 миллиардов долларов, которые мы дали Украине. И мы могли бы использовать эти деньги прямо здесь. Так что я бы хотел это увидеть", - добавил президент.
Трамп также заявил, что самое главное сейчас - остановить войну.
Слухи о Крыме
Напомним, ранее западные издания писали, что США предложили в рамках мирной сделки между Украиной и Россией признать аннексию Крыма.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не признает Крым российским.
Такое заявление вызвало недовольство у Трампа. По его мнению, оно вредит мирным переговорам с Россией.
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