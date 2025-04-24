Трамп уклонился от ответа по Крыму: "Просто хочу, чтобы война закончилась"

Президент США Дональд Трамп не стал отвечать, предлагает ли Вашингтон признавать Крым российским для мирной сделки между Киевом и Москвой.

Как передает РБК-Украина , об этом Трамп заявил во время общения с журналистами .

Журналист спросил у Трампа, предусматривает ли возможная сделка между США и Россией признание Крыма российским.

"Я просто хочу, чтобы война закончилась. Мне все равно - если они оба довольны, они оба подпишут соглашение. У меня нет фаворитов. Я не хочу, чтобы у меня были фавориты. Я хочу, чтобы сделка была заключена", - уклончиво ответил американский лидер.

Он в очередной раз раскритиковал экс-президента США Джо Байдена за то, что тот "не должен был допустить этой войны.

"Мы тратим сотни миллиардов, может быть, 350 миллиардов долларов, которые мы дали Украине. И мы могли бы использовать эти деньги прямо здесь. Так что я бы хотел это увидеть", - добавил президент.

Трамп также заявил, что самое главное сейчас - остановить войну.